La Diócesis de León reconoce a quienes «contribuyen al bien común» con los I Premios San Froilán Los galardones recaen en los colegios Divina Pastora y Virgen Blanca, la conservación del patrimonio religioso en Riello y el equipo de Alpha en León

Imagen del museo de la Semana Santa de León en el que se celebraron los premios.

Leonoticias León Viernes, 3 de octubre 2025, 21:05

La Diócesis de León reconoció este viernes a aquellas asociaciones que, a través de sus actividades y proyectos, «contribuyen de manera sobresaliente al bien común del territorio» mediante la entrega de la primera edición de los Premios San Froilán.

Unos premios convocados por primera vez en el mes de marzo para «visibilizar, reconocer, valorar y promover el trabajo colectivo desinteresado y la creatividad al servicio de los demás, incentivando a más personas y organizaciones a implicarse en proyectos que beneficien el conjunto social que comprende el territorio de la Diócesis de León».

Fomento de la solidaridad y el desarrollo cultural

Por ello, están destinados a «grupos, colectividades, asociaciones y entidades» cuyas actividades «estén alineadas con los valores cristianos» y que «desarrollen acciones positivas en la sociedad, fomentando la solidaridad, el desarrollo cultural, la conservación del patrimonio» y poniendo de relieve el «compromiso con los valores y la historia de León», así como con «la innovación social y educativa».

Tras varios meses de evaluación de las candidaturas recibidas, un comité experto eligió al ganador en cada una de las cuatro categorías establecidas, que recogieron este viernes sus galardones -un trofeo conmemorativo reproducción del San Froilán que está en la puerta oeste de la Basílica de la Virgen del Camino- en el transcurso de un acto celebrado en el Museo de Diocesano y de la Semana Santa de León.

Así, el Colegio Divina Pastora de León fue premiado en la categoría 'Innovación Social' por su proyecto 'Juntos cumplimos sueños', mientras que el galardón en la categoría 'Cuidado del Patrimonio Cultural y Artístico Sacro' recayó en la restauración y conservación del patrimonio religioso en la zona de Riello (León).

El premio en la categoría 'Mejora Educativa' fue para el proyecto 'Los nuevos ángeles del Tukuko' del Colegio Virgen Blanca de León y, por último, el equipo de Alpha en León fue galardonado en la categoría 'Compromiso Religioso'.