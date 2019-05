Diez replica a Silván que el juego limpio es «dar explicaciones a los leoneses por su gestión» El candidato socialista subraya al alcalde que refleja «el temor del alumno que no ha hecho los deberes y tiene miedo al examen» LEONOTICIAS León Lunes, 6 mayo 2019, 12:55

José Antonio Diez, candidato del PSOE a la Alcaldía de León, replica a Antonio Silván que «su juego limpio debe empezar por dar explicaciones a los leoneses por su gestión en los últimos cuatro años, la paralización de proyectos esenciales y la desidia total en la actuación en el mantenimiento de la ciudad».

Diez respondió así a las declaraciones del candidato del Partido Popular instando a una «campaña limpia» y le recrimina que «ponga tiritas en heridas no abiertas» como «el alumno que no ha hecho los deberes y teme la llegada del examen».

«La única ofensa que hasta ahora se ha cometido es insultar la inteligencia de los leoneses negándoles explicaciones y el único temor ha de nacer de los deberes no realizados en estos cuatro años anteriores. No tema ni al debate ni a la democracia, que son muy enriquecedores», apuntó el candidato socialista.

El portavoz socialista indicó que el PSOE «lleva meses mostrando su proyecto de ciudad, un programa para hacer León una ciudad con futuro, más limpia, segura y con más posibilidades de empleo». Diez explicó que estos proyectos contarán, además, «con el respaldo del Gobierno central ya que, a diferencia de los socialistas, para el PSOE sí cuenta León».

Diez aseguró que el programa se ha confeccionado con propuestas para todos los barrios que «pretenden salvar el déficit de inversión de los gobiernos populares, y que se ha plasmado ya en las iniciativas y enmiendas que se presentaron a los presupuestos municipales de los cuatro últimos ejercicios con medidas como el incremento de las ayudas de emergencia, el transporte gratis para los menores de 14 años o la reducción del IBI para familias numerosas». Diez apuntó que en estos cuatro años los ediles socialistas han presentado más de 20 mociones y un centenar de enmiendas presupuestarias, «un proyecto de ciudad que ahora se ha completado con nuevas propuestas que se presentarán en esta campaña».

«Los proyectos y el plan de ciudad que se echan de menos son los del Partido Popular que va a cerrar un mandato en blanco de actuaciones y con un importante debe en la gestión. Es necesario que Silván se centre en explicar por qué no se ha ejecutado ninguna propuesta de inversión para la ciudad, por qué sigue paralizada tras dos años la gestión de los fondos EDUSI, la restauración de la muralla, el plan de aceras y asfaltado o la razón de la falta de fondos para concluir el Palacio de Congresos. Si todo su bagaje es la urbanización de la carretera de Ordoño II no nos extraña que no quiera dar explicaciones», indicó.

Diez destacó el «temor infundado» del PP a debatir sobre la ciudad. «Nosotros y creo que hablo también por el resto de los candidatos a la Alcaldía queremos debatir sobre la ciudad, algo que no ha ocurrido en los últimos cuatros años por el cobijo del alcalde en su séptima planta y en la cobertura que le han dado otras formaciones para no dar explicaciones de su gestión y actuaciones», precisó Diez.