Centro de salud de Pinilla. A. G. B.

Denuncian la falta de pediatra desde hace más de un año y medio en el centro de salud de Pinilla

Las familias afectadas han expresado públicamente su profunda preocupación y malestar ante una situación que afecta directamente a un gran número de niños y niñas

León

Sábado, 18 de octubre 2025, 15:54

Las familias del Centro de Salud de Pinilla han querido expresar públicamente su «profunda preocupación y malestar» ante la falta de un pediatra en el centro desde hace más de un año y medio, una situación que «afecta directamente a un gran número de niños y niñas de la zona».

Desde que quedó vacante la plaza del pediatra titular, no se ha designado ningún profesional sustituto. A pesar de las reiteradas solicitudes de las familias y del personal sanitario, la administración sanitaria no ha cubierto la plaza ni ha permitido que los menores sean reasignados a otro pediatra del mismo centro, dejando a muchas familias en una situación de desatención e incertidumbre.

Sobrecarga en otros profesionales

Esta carencia, según los afectados, supone «una grave vulneración del derecho a una atención pediátrica pública y de calidad», y está generando sobrecarga en otros profesionales de atención primaria, además de obligar a los padres y madres a desplazarse a otros centros o acudir a urgencias por cuestiones que deberían resolverse en su centro habitual.

Las familias afectadas exigen a las autoridades sanitarias que tomen medidas urgentes para cubrir la plaza vacante y restablecer el servicio de pediatría en Pinilla, garantizando así una atención continuada y adecuada a todos los menores.

«Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un pediatra. No pedimos un privilegio, pedimos que se cumpla lo básico», señalan los padres y madres del centro.

