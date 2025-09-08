Se come una cadena de oro de su víctima tras intentar robarla en el portal El detenido agarró a la mujer del cuello y sus gritos alertaron a los vecinos y transeúntes

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un presunto ladrón que llegó a ingerir una cadena de oro de la víctima durante la comisión del robo con violencia que se produjo el pasado sábado en un portal de Valladolid capital.

Cuando los agentes comisariados llegaron al lugar de los hechos, encontraron al varón retenido por los vecinos y a la víctima en estado de gran agitación, según informa la Policía Nacional en un comunicado remitido a Ical.

Según el testimonio de la mujer, el agresor accedió al portal justo detrás de ella, la sujetó violentamente por el cuello y la arrojó al suelo, intentando arrancarle dos cadenas de oro, unos pendientes y un reloj. La víctima comenzó a gritar pidiendo auxilio, lo que alertó a vecinos y transeúntes, quienes intervinieron para auxiliarla y retener al agresor hasta la llegada de los agentes.

Durante el forcejeo, los objetos sustraídos quedaron esparcidos por el suelo. Uno de los testigos logró extraer una de las cadenas de la boca del agresor, mientras que la otra fue presuntamente ingerida. Los agentes localizaron en el lugar una cadena fracturada con colgante, un reloj y dos pendientes de oro, que fueron recogidos en calidad de depósito judicial.

La mujer fue trasladada al Hospital Clínico de Valladolid debido a lesiones en una pierna y dolores en cuello y espalda. El detenido fue conducido al centro de salud Pilarica para ser examinado por la posible ingesta de la cadena. En el exterior del centro, comenzó a provocarse el vómito, expulsando finalmente la cadena de oro en presencia de los agentes, quienes la recuperaron.

El varón fue detenido por los agentes de Policía Nacional como presunto autor de un delito de robo con violencia y trasladado a dependencias policiales. Una vez fue puesto a disposición de la autoridad judicial, esta determinó su inmediato ingreso en un centro penitenciario.

