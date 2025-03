Courel reta a quienes denunciaron presiones desde la candidatura de Moreno para que «lo demuestren»

Leonoticias León Jueves, 6 de marzo 2025, 13:06 Comenta Compartir

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, negó este jueves «haber presionado a nadie» para que no avalara a la candidatura de Diego Moreno a la Secretaría General del Partido Socialista de León y retó a que quienes lo aseguraron «lo demuestren públicamente».

«El lunes se denunciaron presiones por parte de la candidatura de Javier Alfonso Cendón y yo puedo decir categóricamente que no he presionado a nadie. Yo me posicioné en su día claramente apoyándole y siempre he dicho que la gente tiene que avalar libremente y luego votar libremente», remarcó.

Además, el socialista aprovechó la ocasión para denunciar los «insultos y amenazas» vertidos por un miembro de la Agrupación Socialista de Bembibre, Miguel Ángel Rey, tanto al actual secretario general y candidato, Javier Alfonso Cendón, como a él mismo, ya que, según aseguró, le llamó «traidor y chaquetero».

Una actitud ante la que Gerardo Álvarez Courel trasladó que «hay que tener respeto y educación», ya que «todas las candidaturas son lícitas «, lo que abogó por «desterrar es estos comportamientos que no conducen a nada». En este sentido, se mostró tajante al señalar que «la gente con esos comportamientos donde mejor está es fuera del partido».

Además, apuntó que le «duele» personalmente el hecho de que los insultos los dijera «alguien que fue secretario general de la Agrupación de Bembibre», de quien fue compañero, y que ahora le ha llamado «lameculos, chaquetero y traidor» cuando él «no ha traicionado nunca a nadie», aunque «igual otros no pueden decir lo mismo».