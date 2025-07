Los consejos de la Guardia Civil para evitar ser víctima de una agresión sexual en verano

Leonoticias León Viernes, 18 de julio 2025, 10:55 Comenta Compartir

La Guardia Civil de León difunde una serie de consejos para la prevención de los delitos de agresión sexual y promover la denuncia si has sido víctima de alguno de ellos. Estos hechos delictivos, se producen principalmente durante la temporada estival, en zonas de ocio, celebración de festivales o fiestas patronales.

Como explican los agentes, una agresión sexual es cualquier acto que atente contra tu libertad sexual sin tu consentimiento. La edad mínima de consentimiento sexual en España es de 16 años. Es una agresión sexual si te fuerzan a realizar cualquier acto sexual que no has consentido, te hacen tocamientos no deseados o invasivos.

El agresor se aprovecha de tu situación de vulnerabilidad como, por ejemplo, estar bajo la influencia de alcohol o drogas para realizar actos de naturaleza sexual.

¿Cómo actuar si has sido víctima? No te cambies de ropa

No te laves

Llama al teléfono 062, una patrulla acudirá a tu llamada

Acude al servicio de urgencias más cercano y más necesario para ti en ese momento. En cualquier caso, recibirás atención por Guardia Civil y el personal sanitario

Teléfonos a disposición de una víctima: 112 Centro de Coordinación de Emergencias

062 Guardia Civil

016 Atención a la víctima de malos tratos por violencia de género

900 508 888 Centro de la mujer

Estas recomendaciones se encuadran en los procedimientos operativos establecidos a nivel nacional por la Guardia Civil en el marco de la Operación Verano 2025.