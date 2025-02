Los conductores de autobús de León: «La Fele nos ha faltado al respeto» Los trabajadores de Alesa han reiniciado sus protestas tras una reunión con la empresa en la que aseguran no se les hizo ninguna propuesta y se les ha acusado de «tomarse a pitorreo el derecho de huelga»

Alberto P. Castellanos León Viernes, 14 de febrero 2025, 13:28 | Actualizado 13:42h. Comenta Compartir

«No hay fecha para reunión. En la Fele nos dijeron que nos tomamos a pitorreo el derecho de huelga, que no sabemos cuál es nuestro sitio y que si no 'haber estudiado', y razones de ese calibre. Hemos salido de allí con una sensación de falta de respeto a todos los trabajadores inasumible y fue inaceptable lo que nos propusieron ayer». Con estos ánimos han llegado los conductores de autobuses urbanos de León a una protesta que no tiene visos de parar pronto como asegura Jonathan Abeledo (CCOO), presidente Comité de Empresa de los Autobuses Urbanos de León: «Las movilizaciones seguirán este mes y el que viene como estaba previsto».

En esta primera jornada de paros exigen, entre otras cuestiones, una mejora salarial a la propuesta por la empresa que incluye un incremento del siete por ciento en dos años, este 2025 y el anterior 2024 de forma retroactiva. Los 150 trabajadores lo consideran insuficiente y mantendrán las movilizaciones que, si no se llega a un acuerdo previo, puede desembocar en una huelga indefinida a partir de abril.

Mientras Fele ha llamado al encuentro del jueves previo a esta protesta «mesa de negociación», desde los trabajadores no piensan lo mismo: «Ayer pensábamos que nos llamaban a la mesa pero no la hubo, sólo nos querían decir que se mantenían en sus trece. Se convirtió en un discurso de parte de la Fele en el que nos decían que teníamos un convenio muy beneficios comparado con otros cuando estamos a años luz de otras zonas cercanas como Gijón, Burgos, León o el País Vasco. Dicen que tenemos unos salarios de dos mil euros al mes y, por ejemplo, en mi caso llevo 22 años aquí y no llego a esa cifra ni de lejos.»

José Antonio Ferreras (UGT), miembro del Comité de Empresa, tercia mientras su compañero Jonathan atiende a los medios de comunicación: «El problemas es que son 1.935 horas, es por lo que es el sueldo. Ellos dicen que 'son 1.720 horas y que cobraís dos mil euros', pero es mentira. Cobramos esos dos mil si trabajamos 1.935, que es mucho más (215 horas) de lo que está establecido por convenio».

«Las empresas tienen un contrato ventajoso»

El presidente del Comité de Empresa traslada que los ayuntamientos de León y Ponferrada les confirman que las empresas «tienen un contrato muy ventajoso para las empresas. Cobran por kilómetro y por hora, no tienen riesgo empresarial ni operacional que les garantiza. En el caso de León, el ayuntamiento cifra el beneficio para la empresa en un millón de euros en los últimos siete u ocho años». Una versión muy diferente a la que trasladan las empresas que aseguran que no pueden asumir una mejora sustancial de las condiciones de los trabajadores.

Comunicación con el consistorio que no ha sido, según cuentan los trabajadores, nada fluido a la hora de negociar estos paros: «No han negociado los servicios mínimos con el comité ni con nadie y es un asunto en el que puede que actuaremos judicialmente contra ellos. Estos servicios mínimos impuestos van contra el derecho de huelga de muchos compañeros. Se han eliminado paradas de varias líneas en Santo Domingo alegando que no es cabecera cuando entendemos que ejerce como intercambiador de León».

Los servicios mínimos establecidos por el Ayuntamiento de León se pueden consultar aquí.

Tras los de este día 14, en febrero también habrá paros el 17, 19, 25 y 27 que, y afectarán a once de las trece líneas del bus urbano de León. En marzo, los paros previstos serán los días 5, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26 y 28.