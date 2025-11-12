Una de las agrupaciones musicales más importantes de la Semana Santa del país tocará en León Un concierto solidario, de la mano de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, juntará a ambas en el Palacio de Exposiciones

La Agrupación Musical de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, de Sevilla, ofrecerán un concierto conjunto en la ciudad de León.

El concierto, organizado por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, el 14 de febrero a las 19.00 horas.

Las entradas, que saldrán a la venta el día 13 de noviembre a partir de las 10:00 horas, podrán adquirirse en la página web de la Cofradía, www.jhsleon.com y, según la zona, tendrán precios desde 19 euros. La recaudación, una vez satisfechos los gastos, irá destinada de forma principal a la Bolsa Social de la Cofradía, para atender algunos de los proyectos de carácter solidario que en la actualidad se encuentran en marcha.

La cofradía ha reservado algunos espacios en los dos sectores delanteros para los miembros de la agrupación musical y sus familiares y otros compromisos protocolarios.

Podrá accederse al recinto del concierto desde las 17.00 horas y en el mismo se dispondrán puestos en los que podrá adquirirse merchandising oficial de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y de la agrupación Musical Virgen de los Reyes, así como un servicio de bar donde se servirán bebidas y aperitivos.

Una de las agrupaciones más destacadas

La Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla fue fundada en 1980 y cuenta con dieciséis trabajos discográficos, siendo una de las agrupaciones musicales más destacadas del panorama nacional y una de las abanderadas del estilo de agrupación musical dentro de las formaciones de Semana Santa. Durante la Semana Santa de Sevilla participa en las procesiones de hermandades como Jesús Despojado, Polígono de San Pablo, San Esteban o la Resurrección, siendo el acompañamiento musical de otras hermandades de Andalucía tanto en la Semana Santa como en salidas extraordinarias a lo largo del año. En el pasado mes de septiembre ha actuado en Bruselas, donde ha ofrecido una serie de conciertos en el marco de una exposición de arte sacro en la sede del Parlamento Europeo.

La Agrupación Musical de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno se funda en el año 2005 en el seno de la propia Cofradía y desde entonces, acompaña a su Titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, en su salida procesional cada Viernes Santo. La Agrupación Musical ofrece numerosos conciertos a lo largo de todo el año en distintas localidades, muchos de ellos de carácter benéfico y, durante la Semana Santa, participa en procesiones en la Semana Santa de León y en Valladolid. Durante el pasado mes de mayo, la Agrupación Musical acompañó al Nazareno en la Procesión celebrada en las calles de Roma con motivo del Jubileo de las Cofradías y ofreció un memorable concierto en la Basílica de Sant´Andrea della Valle.