Una colisión por alcance deja una mujer de 68 años herida leve en León El accidente se produjo este viernes por la tarde en la calle Cruz Roja de la capital

Una mujer de 68 años ha resultado herida leve tras una colisión por alcance entre dos turismos ocurrida a las 14:08 horas de la tarde de este viernes, 8 de agosto, en la ciudad de León.

El accidente tuvo lugar a la altura del número 20 de la calle Cruz Roja, cuando los dos vehículos implicados colisionaron de forma leve. La mujer, ocupante de uno de los turismos, manifestó dolor en el cuello tras el impacto.

Desde el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León se dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la afectada en el lugar de los hechos.

