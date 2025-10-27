Uno de cada cinco vehículos suspende la ITV en León Los vehículos comerciales y los ciclomotores son los que acumulan más desfavorables en una provincia con una edad media de su parque móvil de 17 años y medio

Alberto P. Castellanos León Lunes, 27 de octubre 2025, 08:12

LTP. Estas tres letras en la matrícula indican en estas fechas que al vehículo en cuestión le toca enfrentarse a su primera inspección técnica, la conocida y muchas veces temida ITV. El cuarto cumpleaños es el momento de acudir a uno de estos centros, en León hay seis, y cumplir con unos criterios que han cambiado durante los últimos años.

Lo que no cambia es el porcentaje de 'aprobados y suspensos'. En la provincia, durante el primer semestre de 2025, casi el 82 por ciento de los coches, motos, furgonetas, camiones y ciclomotores que se han enfrentado a las pruebas salió con la pegatina en su luna delantera mientras que a más del 18 les ha tocado repetir o arriesgarse a circular sin el distintivo que certifica que cumple con los requisitos que marca la administración en materia de seguridad y medio ambiente. Eso, siempre que el resultado no sea tan nefasto que no se pueda ni salir de la estación con el vehículo.

Un 18 por ciento, obligados a repetir

Esto último, obtener un negativo, ha ocurrido en los seis primeros meses del año en León en 706 ocasiones -el 0.56%-. El resto de los resultados desfavorables, un 17,56 por ciento -22.081-, se contabilizan por fallos graves. Entre los motivos más comunes para no pasar el corte y tomar el camino del taller para solucionarlos están los defectos en todo lo que tiene que ver con la rodadura (ejes, ruedas, neumáticos y suspensión), las emisiones de gases contaminantes, y el alumbrado y la señalización. Muchas veces son problemas tan fáciles de solucionar como cambiar los neumáticos o una bombilla fundida, o realizar un mantenimiento rutinario que evita el engorro y mal trago de tener que volver a mostrar que el problema se ha subsanado.

Otros motivos destacados que provocan un resultado desfavorable son el sistema de frenado, el estado del chasis y la carrocería, la dirección, el acondicionamiento interior y el motor y la transmisión. Los frenos, cuarto elemento con más suspensos 'comunes' es, sin embargo, el primero con diferencia en los muy deficientes que provocan la inmovilización del vehículo: siete de cada diez fue por este motivo.

Casi la mitad la pasan sin defectos

En lo que respecta a los fallos leves -46.291 inspecciones, 36,94 por ciento-, algunos de ellos se deben subsanar en la próxima revisión para no convertirse en graves, hay tres categorías que concentran el mayor número de defectos encontrados por los inspectores: motor y transmisión, alumbrado y señalización, y acondicionamiento exterior, chasis y carrocería. Sin ningún defecto salieron 56.246 vehículos -un 44,88 por ciento-.

Los datos proporcionados por AECA-ITV sobre las inspecciones en la provincia de León entre enero y junio de este 2025 también muestran que «la antigüedad media de los vehículos está aumentando, siendo la de los vehículos presentados en la provincia de 17,5 años». Además de la antigüedad de los vehículos, su categoría influye en el índice de rechazo, siendo los vehículos de transporte de mercancías -furgonetas y camiones- los que mayor porcentaje de inspecciones desfavorables presentan con un 24 por ciento. Les siguen los ciclomotores con un 23,5 por ciento mientras que la media de los turismos es de un 16,3 por ciento.

Motivo de multa

Circular sin renovar la ITV -llevarla caducada- o con un resultado desfavorable -siempre que no sea del trayecto de la estación al taller o viceversa, y se pueda demostrar- es la causa que más sanciones provoca a los conductores en León, si no tenemos en cuenta las impuestas por exceso de velocidad. Las que tienen que ver con incumplimientos respecto a la inspección técnica de vehículos suman una cifra similar al acumulado de las multas por positivos en alcohol o drogas, conducir sin carnet, usando el móvil, sin cinturón o sin seguro, todas juntas.