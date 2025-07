Más de un centenar de personas exigen la libertad de 'las seis de La Suiza': «Nos quieren callar»

Dani González León Viernes, 11 de julio 2025, 12:52 Comenta Compartir

Han pasado más de ocho años desde que tuvieron lugar las protestas frente a la pastelería gijonesa de 'La Suiza'. Una denuncia por la defensa sindical a una antigua empleada de este negocio a raíz de una indisposición cuando estaba embarazada originó todo este escenario que vivió un nuevo capítulo en 2021: las seis activistas sindicales de CNT eran condenadas a tres años y medio de prisión por estas movilizaciones. Y este jueves 10 de julio ingresaron en la cárcel asturiana de Villabona.

La respuesta no se ha hecho esperar y el sindicato CNT, junto a otras formaciones sindicales como UGT y CCOO, se han concentrado este viernes frente a la subdelegación de Gobierno en León para exigir la libertad de las conocidas como 'las 6 de La Suiza'.

«Tenemos claro que pretende ser un castigo ejemplarizante, una manera de callar la boca a aquellos que buscan reivindicar sus derechos», expone la representante de CNT León, Yolanda Gorgojo, que apunta a la 'Ley Mordaza' y a su no derogación por parte de Gobierno actual como principal foco del problema: «Nos están intentando callar y asustar. Pero no lo van a lograr».

«No hay ningún delito, sólo defendían derechos laborales»

Tras la primera noche en prisión, Gorgojo asegura que las 'seis de La Suiza', entre las que está la leonesa Jara Casanova, han pasado la noche «tranquilas» y están «bien, dentro de las circunstancias que son». «Están juntas y unidas», apunta.

Con un calendario de movilizaciones aún sin marcar porque «sabíamos que iba a pasar, pero no cuándo», CNT ya ha pedido el indulto y la liberación de estas seis sindicalistas. «Aunque no sería un indulto, no hay que olvidarlo. Ellas no han cometido un delito, no pueden absolverlas de algo que no han cometido porque simplemente estaban reivindicando unos derechos laborales. Eran acciones sindicales, nunca escraches», insiste olanda Gorgojo.

Ver 12 fotos Camisetas, banderas e incluso paraguas mostraaban su apoyo a 'Las seis de La Suiza' DG

Un «precedente complicado»

«Que las liberen ya. Eso es lo que pedimos», apostilla la representante de CNT León, que teme que esta situación pueda crear un precedente y «que mañana seamos cualquiera de nosotros por reivindicar o defender a compañeros y compañeras». «Esto es muy grave. No tuvieron que cerrar 'La Suiza' por estas acciones, ese local ya estaba en ruinas y abrió otro en Oviedo», recalca Gorgojo, que teme que esta situación cree cierta «distancia» entre los trabajadores con la lucha sindical: «Puede ser una situación díficil de cambiar».

Con ánimo y esperanzas de lograr la liberación de estas seis sindicalistas encarceladas por estas «acciones sindicales» en Gijón, más de un centenar de personas se han concentrado para exigir su liberación en León.