El censo de leoneses en el extranjero asciende un 10% en cuatro años En las Autonómicas de 2022, el PSOE se alzó con la victoria del CERA con 906 votos frente a los 659 del PP, los 472 de Unidas Podemos, los 445 de Vox, los 183 de Ciudadanos o los 85 de UPL

Castilla y León celebrará en tres meses unas elecciones autonómicas con un censo récord en el extranjero de 179.247 electores, lo que les convierte en la práctica en la décima provincia de la Comunidad. Además, por primera vez en estos comicios, no será necesario el voto rogado, lo que les allana el camino para que puedan también decidir el futuro de su tierra.

Su número no ha parado de crecer desde las anteriores elecciones de 2022, cuando estaban convocados a las urnas 160.179 castellanos y leoneses residentes en el exterior, si bien sólo lo votaron 3.081, es decir, el 1,92 por ciento, debido a que el procedimiento no facilitaba precisamente la participación. Sin embargo, la reforma legal aprobada a finales de aquel año acabó con ese sistema que se estrenará en las próximas autonómicas, informa Ical.

No es la única novedad, ya que mientras el censo de electores residentes en España desciende, el CERA (Censo de Electores Residentes Ausentes) ha crecido un 11,9 por ciento al sumar unos 19.000 inscritos en los últimos cuatro años. A 1 de noviembre, están registrados un total de 179.247 votantes, de acuerdo a los datos de la Oficina del Censo Electoral, recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este ritmo ascendente del CERA se ha producido en gran medida por el proceso de nacionalización por ascendencia que se abrió en 2022 con la Ley de Memoria Democrática, si bien el periodo de solicitud de este trámite finalizó el 22 de octubre. De esta forma, la cifra podría haber llegado ya o estar cerca de alcanzar su pico máximo.

Por países, Argentina es donde reside el mayor número de electores de Castilla y León en el exterior, con 61.014. Le sigue a bastante distancia otro estado europeo, Francia, con 23.600. A continuación figura Cuba, con 10.287, Alemania, con 9.651, México, con 8.939, Estados Unidos, con 8.692; Brasil, con 7.399, Suiza, con 6.959, Reino Unido, con 5.928 y Chile, con 5.642.

De acuerdo a la legislación, el censo electoral vigente para una elección es el cerrado el día primero del segundo mes anterior al de la fecha de su convocatoria, con las inscripciones de quienes tengan la mayoría de edad el día de la votación. De esta forma, si las elecciones se convocan en enero, se utilizará el referido al 1 de noviembre, que a falta de correcciones es de 179.247 votantes.

Está previsto que la Oficina del Censo Electoral remita a estos castellanos y leoneses la documentación necesaria en dos envíos, aunque si no la reciben pueden acudir a votar al centro que le corresponda -embajada o consultado-. El primero recoge el certificado de inscripción en el censo y los sobres de votación, de la Junta Electoral y de la Oficina Consular para los que utilicen la opción de voto por correo. En el segundo, les hará llegar las papeletas, que también se pueden descargar en internet. En cualquier caso ejercerán el derecho a voto en un plazo previo al de la fecha de las elecciones y se recontarán con posterioridad.

Ganó el PSOE en 2022

Tradicionalmente, la participación de estos electorales suele ser residual, pues en las autonómicas de febrero de 2022, en plena pandemia del Covid, ejercieron su derecho al voto 3.081 personas: 177 en Ávila, 388 en Burgos, 732 en León, 183 en Palencia, 612 en Salamanca, 97 en Segovia, 84 en Soria, 525 en Valladolid y 283 en Zamora.

Entonces, el PSOE se alzó con la victoria con 906 votos, frente a los 659 del PP, los 472 de Unidas Podemos, los 445 de Vox, los 183 de Ciudadanos, los 85 de UPL, los 38 de Soria Ya y los 14 de Por Ávila. No obstante, su recuento no alteró el reparto de los 81 procuradores de las Cortes, si bien en la próxima legislatura habrá uno más.

La Región Leonesa, en cabeza

Las tres provincias de la Región Leonesa son, con mucho, las que cuentan con más votantes residiendo en otros países. En primera posición destaca León con 53.098 electores en el extranjero -19.425 en Argentina y y 5.939 en Francia-, 4.776 más que hace cuatro años, tras un aumento del censo del 9,88 por ciento, el porcentaje más bajo de la Comunidad. Hace cuatro años de los 48.322 convocados, solo votaron 732 personas.

Salamanca es la segunda provincia con más electores en el extranjero, 34.873, un 10,8 por ciento más que en 2022, al sumar 3.412 votantes en cuatro años, aunque entonces sólo 612 participaron en las autonómicas Su principal comunidad reside en Argentina (12.707), Francia (7.735) y Brasil (1.900).

En Zamora son 23.122 electores los que componen el CERA, 2.304 más que en las elecciones de 2022, lo que supone un incremento del 11,07 por ciento, si bien hace cuatro años sólo votaron 283 zamoranos en el exterior. Por países, destaca Argentina, con 10.361 electores, seguida de Cuba con 3.133 y Franca, con 2.121.

