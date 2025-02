CCOO y UGT lamentan que «para golpear al Gobierno haya que golpear a miles de ciudadanos»

Leonoticias León Domingo, 2 de febrero 2025, 13:17 Comenta Compartir

Alrededor de 300 personas, a pesar de la intensa lluvia, salieron a la calle en Valladolid en una concentración de carácter autonómico, mediante la cual cargaron contra la «antipolítica» que tumbó hace diez días el decreto ómnibus, una situación, añadieron, que «no puede salir gratis bajo ningún concepto», tal y como coincidieron los secretarios generales de CCOO y UGT en Castilla y León, Vicente Andrés y Óscar Lobo, respectivamente, organizaciones que convocaron la movilización. Aunque admitieron que están «de celebración» porque la situación «se ha revertido», con la aprobación de un nuevo decreto (que aún debe ser convalidado por las Cortes Generales), afearon el proceso «negativo» en el ámbito político.

Una concentración que había sido convocada en múltiples ciudades, entre ellas en León. Donde estaba previsto que este domingo 2 de febrero se uniesen en la plaza de San Marcelo a las 12:00 horas diferentes colectivos para reivindicar que no se juegue con los derechos de los trabajadores. Finalmente, se decidió -sin desconvocar de manera oficial la concentración- la unión de todos en Valladolid.

En León, se acercaron menos de una decena de personas con banderas al lugar y la hora acordados y algunos medios de comunicación.

Cuatro personas esperan en el centro de la plaza de Botines por la concentración.

'Con los derechos de la gente no se juega'

«Por causar esa derrota al Gobierno se votó en contra del avance social; y eso es lo que no podemos aceptar y el motivo por el que hemos mantenido esta movilización. Si para golpear al Gobierno hay que golpear a miles de ciudadanos y ciudadanas, estamos en un país de locura, en un conflicto social de larga duración, porque no vamos a consentir que se juegue con los derechos de la gente», advirtió Vicente Andrés, minutos antes de iniciarse el acto, bajo el lema 'Con los derechos de la gente no se juega', en la plaza Fuente Dorada.

El líder de CCOO recordó que con el voto en contra a ese decreto, el PP y «la extrema derecha» provocaron la «caída» de las pensiones, las ayudas al transporte, frenar los desahucios, las ayudas a la dana». «Se había caído la España social y de avance. Hoy, una semana después de la convocatoria de esta movilización, afortunadamente se ha revertido la situación y se van a mantener esas ayudas y el escudo social», celebró.

Andrés hizo un llamamiento a la «política de este país» para que cambie «su forma de actuar, de proceder, que piense en los ciudadanos y las ciudadanas y no solo en el poder por el poder». Un mensaje que lanzó a la oposición, pero también al Ejecutivo, que «tiene márgenes de mejora para sacar las cosas adelante».

Por su parte, Lobo, en su primer acto público tras su elección como secretario autonómico de UGT esta semana en Zamora, defendió que esta concentración es un «ejercicio de higiene y responsabilidad democrática» ante lo acontecido en el Congreso de los Diputados. «No puede salir gratis bajo ningún concepto, porque se estaba jugando con los derechos de la gente, de los trabajadores. Esta protesta es una llamada de atención para que no volvamos a ser rehenes, es una llamada de atención contra la antipolítica y para que primen los intereses generales sobre los de oportunismo político y de los partidos», sintetizó.

Pero también, añadió, consideró que es una «cuestión de fondo», ya que «no es casualidad que las derechas, en alianza», hayan votado en contra del impuesto contra las energéticas, que «realmente sólo beneficia a unos pocos», además de «tumbar» el propio decreto ómnibus. «No es una casualidad», incidió Lobo, «precisamente en el país que más crece de la Unión Europea, que está generando empleo y tiene las cotas de empleo más bajas de los últimos años y donde los beneficios empresariales están alcanzando cotas históricas. Es el momento del avance, del progreso y de conseguir más derechos y más escudos sociales».

Movilización de advertencia

Ambos responsables sindicales coincidieron también en que la de este domingo se trató de una «movilización de advertencia», ya que en un «futuro próximo están en juego asuntos relevantes», como la reducción de jornada a 37 horas y media, «una revolución del mundo del trabajo», según planteó Andrés. Al respecto, manifestó que «hace 41 años que la jornada laboral es de 40 horas semanales». «Estamos ante la oportunidad de dar un avance social importante. Nada tiene que ver la España del 2025 con la de 1985», justificó.

Así, apostó por «avanzar en la reducción de jornada, no solo para menos horas de trabajo, sino también por el control del horario y la desconexión digital», dado que, argumentó, «se hacen miles de horas extraordinarias diarias en este país que no se pagan». «El país se lo puede permitir», sentenció, y mencionó que España «lidera la UE con su avance económico, con un crecimiento del 3,2 por ciento y un aumento importante de los márgenes empresariales, cerca de un 15 por ciento».

Andrés consideró que «es el momento de redistribuir esa riqueza y prosperar todos juntos» y apeló de nuevo a la «política al sosiego y a cambiar de rumbo», uno de los motivos por los que CCOO y UGT han mantenido la movilización, precisó. «Igual que la ciencia vale para crear y destruir, la política vale para cuidar y proteger a los ciudadanos, pero también para dañarlos, como se ha visto en este momento. Estamos en una situación de verdadera preocupación», aseveró.

En este punto, Lobo matizó que esta concentración pretende trasladar que los sindicatos «no van a parar, que hay que seguir adelante y que se alzará la voz para que en este momento propicio se avance en derechos, en cuestión social y en oportunidades».

Forma de los decretos

Vicente Andrés, por último, también se refirió a la forma de presentación del decreto ómnibus por parte del Gobierno, que «nunca son buenas», y precisó que en la Junta de Castilla y León «se ve con otras fórmulas», como la Ley de Medidas de acompañamiento de presupuestos, en la que «se cuelan un montón de cuestiones que nada tienen que ver con lo que se va a aprobar».

«Esta forma de proceder tampoco es buena, creemos que hay que cambiarla y buscar el consenso; y no esta política frentista, auspiciada fundamentalmente por la extrema derecha, que quiere un país confrontado. Hay que cambiarlo, también desde el Gobierno, con gestos para buscar los consensos», concluyó.

A la convocatoria, además de cientos de personas acompañados con las banderas de ambas organizaciones, acudieron miembros del Grupo Socialista en las Cortes, como Yolanda Sacristán y Diego Moreno, y del Grupo Municipal en el Ayuntamiento vallisoletano, entre ellos su portavoz, Pedro Herrero. También el líder de IU en la Comunidad, Juan Gascón, así como los dos últimos secretarios autonómicos de CCOO, Ángel Hernández, y UGT, Faustino Temprano, entre otros.