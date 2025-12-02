La carrera 'A Santiago contra el cáncer' supera los 504.000 euros recaudados La iniciativa pone a a la venta un calendario solidario que se puede adquirir en la sede de la Asociación y en el correo electrónico de la carrera

La carrera no competitiva por relevos 'A Santiago contra el cáncer' ha recaudado desde su puesta en marcha hace quince ediciones un total de 504.678,36 euros que fueron donados íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer en León.

Durante la edición de este año se consiguieron recaudar 44.281,25 euros gracias a la aportación de todos los patrocinadores, empresas y colaboradores que prestan su apoyo a la iniciativa que celebró su décimo quinto aniversario y que se consolida como uno de los grandes eventos solidarios de la ciudad.

La carrera no competitiva por relevos se celebra cada año a finales de junio y recorre el Camino de Santiago con relevos de corredores durante siete días y permite contribuir a que la Asociación Española Contra el Cáncer en León siga prestando su apoyo psicológico, social, de apoyo y acompañamiento a todos los pacientes y enfermos de cáncer de la provincia de forma totalmente gratuita, además de seguir invirtiendo en proyectos de investigación oncológica.

El grupo de corredores 'A Santiago contra el Cáncer' presentó hoy su calendario solidario para el próximo año, un proyecto que recoge imágenes reales del Camino de Santiago para promover la prevención, la investigación y la solidaridad en la lucha contra el cáncer. Una iniciativa, cuya recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer en León y con la que pretenden dar un último empujón a la recaudación de este año y lograr alcanzar los 505.00€

Los creadores de este calendario, los corredores Santos Salas, Beatriz Diez, Isabel González y Ana Vega, presentaron hoy la iniciativa que nace de la experiencia compartida de un grupo de corredores durante el Camino de Santiago, reflejando esfuerzo, compañerismo y superación.

El calendario está disponible desde hoy en la sede de la Asociación en avenida Gran Vía de San Marcos 6 Bajo, en León, y a través del correo asantiagocontraelcancer@gmail.com.