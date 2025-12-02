leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la carrera en 2023. D.G

La carrera 'A Santiago contra el cáncer' supera los 504.000 euros recaudados

La iniciativa pone a a la venta un calendario solidario que se puede adquirir en la sede de la Asociación y en el correo electrónico de la carrera

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:33

Comenta

La carrera no competitiva por relevos 'A Santiago contra el cáncer' ha recaudado desde su puesta en marcha hace quince ediciones un total de 504.678,36 euros que fueron donados íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer en León.

Durante la edición de este año se consiguieron recaudar 44.281,25 euros gracias a la aportación de todos los patrocinadores, empresas y colaboradores que prestan su apoyo a la iniciativa que celebró su décimo quinto aniversario y que se consolida como uno de los grandes eventos solidarios de la ciudad.

La carrera no competitiva por relevos se celebra cada año a finales de junio y recorre el Camino de Santiago con relevos de corredores durante siete días y permite contribuir a que la Asociación Española Contra el Cáncer en León siga prestando su apoyo psicológico, social, de apoyo y acompañamiento a todos los pacientes y enfermos de cáncer de la provincia de forma totalmente gratuita, además de seguir invirtiendo en proyectos de investigación oncológica.

Grupo de corredores

El grupo de corredores 'A Santiago contra el Cáncer' presentó hoy su calendario solidario para el próximo año, un proyecto que recoge imágenes reales del Camino de Santiago para promover la prevención, la investigación y la solidaridad en la lucha contra el cáncer. Una iniciativa, cuya recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer en León y con la que pretenden dar un último empujón a la recaudación de este año y lograr alcanzar los 505.00€

Los creadores de este calendario, los corredores Santos Salas, Beatriz Diez, Isabel González y Ana Vega, presentaron hoy la iniciativa que nace de la experiencia compartida de un grupo de corredores durante el Camino de Santiago, reflejando esfuerzo, compañerismo y superación.

El calendario está disponible desde hoy en la sede de la Asociación en avenida Gran Vía de San Marcos 6 Bajo, en León, y a través del correo asantiagocontraelcancer@gmail.com.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La expulsión del líder de Orgullo Cazurro abre un cisma entre Policía Nacional y Cultural
  2. 2 Se matriculan dos coches de superlujo en León por primera vez en cinco años
  3. 3 «La insostenible situación» en una residencia de mayores en León: 3 trabajadoras para 100 internos
  4. 4 La segunda mejor pizza de España está en pleno corazón del barrio Húmedo
  5. 5 La Felisa coloca a León en el mapa: medalla de plata a la mejor pizza de España
  6. 6 Álvaro, speaker de Orgullo: «Llevo toda mi vida subido a esa valla»
  7. 7 El acusado advirtió del crimen en un bar: «Es hora de quitarse a papá de en medio»
  8. 8 La alerta por nevadas vuelve a León
  9. 9 De los quirófanos a la pantalla: personal del Hospital de León protagoniza un cortometraje
  10. 10 La queja de una leonesa por el sistema de citas previas del Santander llega al Banco de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La carrera 'A Santiago contra el cáncer' supera los 504.000 euros recaudados

La carrera &#039;A Santiago contra el cáncer&#039; supera los 504.000 euros recaudados