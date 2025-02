El IES García Bellido sale a las calles de León: «Mis hijos van a clase con 6 grados»

Lucía Gutiérrez León Jueves, 13 de febrero 2025, 11:31 | Actualizado 11:40h. Comenta Compartir

El «mal estado» de las infraestructuras en los institutos de León ha llevado a la comunidad educativa a alzar la voz. Alumnos, familias y docentes del IES Antonio García Bellido se han manifestado para exigir soluciones ante el «abandono» que, denuncian, lleva décadas afectando a los centros públicos de la ciudad. La gota que ha colmado el vaso ha sido la avería de la caldera del instituto en pleno invierno, dejando a cientos de estudiantes soportando temperaturas «muy bajas» en las aulas.

La falta de calefacción no es el único problema. A lo largo de los años, la «dejadez institucional» ha provocado un deterioro generalizado: «goteras, ventanas en mal estado que no aíslan del frío, aseos deficientes y una falta de mantenimiento que agrava la situación con cada curso que pasa». Padres y alumnos advierten que no se trata de fallos puntuales, sino de una acumulación de deficiencias estructurales que nunca se han solucionado de raíz.

Desde el AMPA del instituto, su presidenta, Mariam Folguera, critica la «falta de inversión» por parte de la Junta de Castilla y León y responsabiliza directamente a la Delegación de Educación. Según explica, los ayuntamientos «no tienen competencias en el mantenimiento de los institutos», por lo que la solución depende exclusivamente del Gobierno autonómico.

Décadas de abandono en los institutos de León

La comunidad educativa asegura que la situación de los institutos de León «no es nueva» y que llevan décadas sufriendo el «abandono» de las administraciones. «No es algo de este año ni del anterior, llevamos 50 años con los institutos olvidados», señala Folguera. Los problemas de mantenimiento se han acumulado con el tiempo, generando cada vez más averías y una creciente necesidad de intervenciones urgentes.

Mariam Folguera, presidenta del AMPA, con alumnos del centro.

Uno de los aspectos más preocupantes es la falta de inversión en mejoras estructurales. «No se puede seguir parcheando, hay que hacer reformas reales», explica la presidenta del AMPA. La caldera es un ejemplo claro: cada año falla en los meses más fríos, dejando a los estudiantes en condiciones insostenibles. Pero el problema va más allá de la calefacción. También denuncian la falta de aislamiento en las ventanas, la presencia de cristales rotos, goteras que provocan inundaciones y la falta de personal de limpieza cuando hay bajas sin cubrir.

Las familias han trasladado en repetidas ocasiones sus quejas a la administración, pero aseguran que solo reciben excusas. Mientras tanto, los alumnos siguen estudiando en aulas que, según los padres, no reúnen las condiciones mínimas para el aprendizaje.

Estudiar con mantas y bufandas

La falta de calefacción en el IES Bellido ha obligado a los estudiantes a acudir a clase con guantes, bufandas y mantas para soportar el frío. María Jesús, madre de dos alumnas, denuncia que esta situación no es nueva, sino que se repite cada invierno. «Siempre se estropea la calefacción cuando más frío hace», lamenta. Según cuenta, muchos estudiantes han tenido que recurrir a ropa de abrigo dentro del aula porque las temperaturas son insoportables.

María Jesús, madre de dos alumnas, con una pancarta.

Los padres advierten que esta situación no solo afecta al bienestar de los alumnos, sino también a su rendimiento académico. «Si un niño tiene frío, no puede concentrarse en estudiar», explica María Jesús. La sensación térmica en algunas aulas ha llegado a ser de seis grados, lo que hace muy difícil mantener la atención durante las clases.

Además, recuerdan que la ley establece unos mínimos de temperatura en los espacios de trabajo y que esas condiciones no se están cumpliendo. «Las aulas deberían estar a un mínimo de 17 grados, pero aquí los alumnos han estado estudiando con menos de la mitad de esa temperatura», denuncia David Bajé, otro padre del centro.

Protestas en las calles y trabas a la huelga estudiantil

Ante la falta de respuestas por parte de la administración, las familias y el AMPA han decidido pasar a la acción. La manifestación de este 13 de febrero, convocada junto al Frente de Estudiantes, recorrió las calles de León para exigir soluciones inmediatas. La marcha comenzó en el instituto y finalizó en la Dirección Provincial de Educación, donde los manifestantes exigieron que la Junta asuma su responsabilidad.

El descontento también ha llevado a los alumnos a organizar una huelga estudiantil, aunque desde el propio AMPA denuncian que se intentó impedir su celebración. «Nos dijeron que la huelga era ilegal cuando teníamos todas las confirmaciones necesarias», explica Folguera. Finalmente, la protesta pudo llevarse a cabo, aunque algunos alumnos encontraron dificultades para sumarse debido a la «desinformación generada por la dirección del centro».

Soluciones inmediatas

Las familias insisten en que no se trata de una protesta puntual, sino del inicio de una movilización que continuará hasta que se adopten medidas concretas. «No queremos parches, queremos soluciones reales», afirman. Exigen la sustitución de la caldera para evitar que el problema se repita cada invierno, mejoras en el aislamiento de las ventanas, arreglos en los baños y la contratación de personal suficiente para el mantenimiento del centro.

Momentos de la manifestación.

Además, subrayan que esta lucha no es solo por los alumnos que actualmente estudian en el instituto, sino por todos los que vendrán en el futuro. «Nuestros hijos estarán aquí unos años y luego se marcharán, pero detrás vendrán otros, y no podemos permitir que sigan en estas condiciones», señala Bajé.

La comunidad educativa espera que la Junta de Castilla y León tome cartas en el asunto cuanto antes, porque, advierten, no se quedarán de brazos cruzados. «Si no vemos avances, seguiremos movilizándonos», concluyen.

