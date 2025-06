Alberto P. Castellanos León Viernes, 6 de junio 2025, 08:21 Comenta Compartir

La implantación de las llamadas 'cajas avanzadas' por parte del Banco Santander ha generado no pocos quebraderos de cabeza a clientes y trabajadores de la entidad en León. Una nueva directriz que apuesta por la digitalización y que, entre sus características, obliga a los usuarios a pedir cita previa para acudir a su sucursal.

Una de estas sucursales está situada en el barrio del Crucero y la situación creada por las novedades hizo que el banco tuviera que contratar durante semanas a una persona de seguridad para gestionar el volumen de trabajo y evitar problemas. Es lo que cuenta a Leonoticias, Cristina Alonso Postigo que, además de trabajar en esta oficina, es secretaria general de la sección sindical del banco Santander en CyL de UGT.

Ella, como la mayoría de sus compañeros quiere apoyar denuncias como la que efectuó Santiago Ordóñez hace unas semanas en León. Su madre, de 81 años, no podía hacer las gestiones que ahora resultaban ser obligatorias y que a los empleados, como señala Cristina, les coloca en una posición complicada: «El tema de la cita previa genera mucha tensión en los clientes y la pagan, que lo entendemos porque somos la cara visible, con nosotros. Estamos en la misma línea porque está claro que tenemos que ir en camino de las nuevas tecnologías pero no podemos imponer algo porque hay muchos clientes que no tienen esa capacidad de adaptarse. Las políticas del banco las decide el banco y nosotros tenemos que cumplir estando o no de acuerdo con ellas. Nosotros seguimos queriendo atender bien a los clientes, eso no cambia».

Ampliar Oficina del Banco Santander en el barrio leonés del Crucero. Google Street View

«Cumplir con esa función social»

«Hay que cumplir con esa función social que la banca tiene que tener sin generar esas tensiones que pagan los clientes y los trabajadores», afirma la responsable sindical de UGT del Banco Santander en León, que recuerda que estas situaciones tensas no benefician a nadie: «Genera mucho estrés y carga adicional, nadie quiere tener problemas con los clientes. Ahora, en la oficina del Crucero llegó a hacer que se pusiera una persona de seguridad. Algo que no tiene sentido porque se reduce personal por una lado y tienes que contratar por otro».

«Nos cambian la filosofía del trabajo, quieren que todo el mundo haga de todo pero primero tienes que formar para eso. Y hay que informar al cliente, como con la cita previa, que no pueden llegar a la oficina y encontrar esas novedades porque esas quejas nos llegan a nosotros. Hay un porcentaje altísimo de trabajadores con medicinas para dormir o ansiolíticos, que con la edad que ya vamos teniendo nos afecta todo más», añade Cristina, que además piensa que «la presión en esas cajas avanzadas va a más».

La responsable sindical de UGT en León y el resto de la comunidad explica que el modelo de caja avanzada, cinco en León capital, se ha implantado sin analizar «el riesgo psicosocial de esa implantación« porque en oficinas »como la del Crucero, hay muchas barreras porque hay mucha gente mayor, de otras etnias y otros países».

Una de las quejas de Santiago Ordóñez era el cierre de unas oficinas que, además, ven como el personal se va reduciendo. Algo que, desde dentro, confirma Cristina Alonso, que anima a que otros clientes den ese paso más y le digan «al banco lo que no les gusta».

Otro de los motivos de protesta de muchos clientes es lo que se llama un 'mercado cautivo' en el que sin que sea obligatorio por ley tener una relación con la banca las circunstancias obligan a ello, lo que para los trabajadores de grandes entidades también exige a éstas a ofrecer un «servicio público» con todo lo que eso conlleva: «Para todo tenemos que tener un banco, que sería ideal que hubiera una legislación que normalizara estas propuestas para que regularizara el acceso de todos a sus bienes. Si los bancos de renombre sacan pecho con los beneficios y firmando protocolos, deberían abanderar ese cambio y nosotros nos ofrecemos a buscar entre todos soluciones porque las tiene que haber», concluye Cristina Alonso.