El Ayuntamiento renovará a partir de junio 20.100 puntos de luz del alumbrado público para ahorrar un 75% de energía Siete equipos de montaje están listos para acometer la «mayor intervención en años» del alumbrado público de la capital leonesa LEONOTICIAS León Lunes, 6 mayo 2019, 11:30

El próximo 1 de junio comenzará la renovación total del alumbrado público de la ciudad, con 20.100 puntos de luz ubicados en todos los barrios, pedanías, carreteras y carriles bici.

Siete equipos de montaje, dotados de medios y personal, ya están preparados para cambiar la totalidad del alumbrado público en la que será «la mayor intervención en años» en la ciudad.

El concejal de Infraestructuras, Eduardo Tocino, ha explicado que el Ayuntamiento ha esperado a que pasase la Semana Santa «para no causar molestias» a leoneses y visitantes que han llegado a la ciudad; así como los dos períodos de elecciones y «evitar susceptibilidades o acusaciones de electoralismo». Tocino ha señalado esta mañana que «ante las peticiones de información de ciudadanos y las promesas de algunos candidatos de 'cambiar el alumbrado de la ciudad', queremos explicar cómo y cuándo comenzarán estas obras que la mejora de la calidad lumínica en el 100% de la ciudad».

Con el nuevo alumbrado público para toda la ciudad, León dispondrá de una de las mejores iluminaciones de España, al sustituir toda la actual por tipo led, ahorrando a la ciudad el 75% de la factura por consumo energético, y mejorando los resultados medioambientales y de cambio climático.

El alumbrado pasará a estar encendido el 100% en horario nocturno, adaptando su intensidad, creándose un nuevo servicio de atención al ciudadano 24 horas, para resolver las incidencias también en un máximo de 24 horas. Eduardo Tocino ha destacado que se recupera la iluminación en aquellos puntos donde el cable fue sustraído, y se mejoran las instalaciones y equipos o limpieza de las luminarias.

Todos los barrios, centro y pedanías, es decir, los 20.100 puntos de luz de la ciudad registrarán importantes mejoras por igual, sin coste, ni endeudamiento para la ciudad, que no tendrá que pagar dicha inversión estimada en 20 millones de euros, «puesto que se obtiene de los grandes ahorros energéticos logrados». Se realizan inspecciones y trabajos generales, y labores de conservación y mantenimiento continuo, que permitirá tener un alumbrado público de primer nivel».

Características del contrato

El Ayuntamiento de León finalizó el proceso de contratación por concurso público de la Cesión del Servicio Integral de Alumbrado Público Exterior a una empresa de servicios energéticos, adjudicado finalmente a la UTE denominada Alumbrado León y formada por las empresas OHL-Ingesan Servicios S.A.U. y Fernández de la Mata S.A.

Esta empresa de servicios energéticos se hará cargo durante un periodo de diez años del mantenimiento, explotación y gestión de las instalaciones de alumbrado público. Igualmente se hará cargo del abono del pago de la energía eléctrica consumida y realizará a su costa la obra integral de las mismas, que consta de 210 cuadros de mando y control, 20.100 puntos de luz y todos los elementos integrantes de las instalaciones, como báculos y columnas, líneas eléctricas de distribución y secundarias, protecciones, etc. con la aportación de los medios materiales necesarios (vehículos, camiones, medios auxiliares, etc.) y humanos (personal técnico necesario para la ejecución de las obras, mantenimiento diario, explotación y gestión de las instalaciones, etc).

En la actualidad, el alumbrado público se realiza con lámparas de descarga, fundamentalmente de sodio alta presión (luz amarilla) y, en menor proporción, halogenuros metálicos (luz más blanca) con potencias adecuadas según las necesidades desde 35 W. hasta 400 W. En columnas de gran altura hasta 1 000 W.

Todos los puntos de luz se cambiarán por otros de tecnología led (luz color blanco neutro) con cambio de luminarias nuevas, excepto en las zonas donde las existentes y por sus características especiales (clásicas, de fundición, especial tipología y diseño, etc.) serán mantenidas en su forma externa y aparente, disponiéndose en el interior la misma tecnología led.

Tecnología led

Un led (light emitting diode) es un dispositivo semiconductor que emite luz cuasi monocromática cuando se polariza de forma directa y es atravesado por una corriente eléctrica. Con unos pocos milímetros de longitud, los led son una alternativa perfecta para la sustitución de las lámparas existentes convencionales para todo tipo de actividades y fundamentalmente para las instalaciones de alumbrado público.