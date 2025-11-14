El Ayuntamiento de León da el visto bueno para un punto limpio en Mercaleón Asimismo, este viernes ha adjudicado el contrato para la renovación de contenedores, una inversión de un millón de euros

Leonoticias León Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:35 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local de este viernes ha adjudicado el contrato para el suministro de contenedores de residuos de limpieza para renovar aquellos que se encuentran en peor estado. La empresa adjudicataria es de Contenur SL y el importe del contrato es de un millón de euros.

Los contenedores objeto del contrato son de diferentes tamaños, fracciones resto, papel-cartón, envases ligeros y vidrio y con sistemas de recogida tanto lateral, como trasera o vertical de doble gancho a fin de renovar los ya existentes y optimizar la recogida, simplificando tanto las tareas de mantenimiento como reduciendo posibles averías en los recolectores, lo que redundará en la prestación de un mejor servicio a la ciudadanía.

Dentro de su apuesta por la sostenibilidad, los contenedores estarán fabricados con materiales 100% reciclables que no dañen el medio ambiente cuando finalice su periodo de vida útil.

Punto limpio en Mercaleón

Asimismo, este viernes la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación de las obras necesarias para la puesta en marcha de un punto limpio en Mercaleón. Las obras tienen un presupuesto de 44.918 euros y una duración prevista de 2 meses.

Según detalla el proyecto, las obras consisten en adaptar un espacio de Mercaleón para que se pueda utilizar como punto limpio dedicado a la recogida y tratamiento de los principales residuos que se generan en el conjunto del mercado. La actuación implica la habilitación y redistribución mínima de parte de las superficies para disponer en ellas de equipos de prensado de cartón y papel, así como de envases y plásticos para su transporte o de compostaje de residuos orgánicos.

Tras la finalización de los trabajos se habilitarán unos espacios colindantes para la recogida y clasificación de los diferentes residuos, así como para el almacenamiento de las balas compactadas antes de su transporte definitivo.