Licitan las obras de las fachadas, soportales y balconadas de la plaza Mayor de León Tras la renovación del pavimento, el Consistorio apuesta ahora por una nueva intervención para conservar el patrimonio de este conjunto histórico

Leonoticias León Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

Con el pavimento de la plaza Mayor de León recién renovado, este céntrico espacio del Casco Histórico de la ciudad se beneficiará de una nueva intervención. El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local el expediente de contratación de las obras de rehabilitación de sus fachadas y soportales. Para ello el Consistorio de la capital leonesa invertirá 586.232,19 euros con los que persigue poner en valor y relevancia este espacio patrimonial en el que, además, se desarrolla una importante actividad cultural y turística.

Con estas obras, el Ayuntamiento de León busca resolver las patologías de los soportales y fachadas de la plaza Mayor. Para poder ejecutar estas obras, el Consistorio recabará previamente el permiso de los propietarios y comunidades de vecinos dado que se trata de edificios particulares. Una vez obtenidas las autorizaciones, los trabajos, que tendrán una duración estimada de 12 meses, se realizarán tramo por tramo, centrándose las actuaciones en tres elementos principales: la piedra, los acabados de mortero de las fachadas y la cerrajería de los balcones. Más allá de los tajos descritos, únicamente se realizarán arreglos puntuales en los aleros. Las actuaciones van desde una limpieza somera hasta la sustitución de los elementos más deteriorados.

Las obras prevén eliminar los chapados de piedra existentes en la pilastra de la esquina del lado este de la calle Mariano Domínguez Berrueta y la limpieza de todas las fábricas pétreas de las arquerías de planta baja y los pocos elementos existentes, impostas y recercados de huecos en las plantas primera y segunda. Esa limpieza se ajustará al estado de conservación de cada tramo de paramento a tratar. Asimismo, se eliminarán todos los elementos espurios, como ganchos y herrajes obsoletos, y los pequeños cables entre balcones.

Los balcones son precisamente otra de las actuaciones si bien las balaustradas y jabalcones no presentan en general grandes problemas, pero sí los solados y las pletinas de los forjados, por lo que se estima que las barandas y jabalcones casi no requerirán sustitución de piezas, mientras que los forjados de los balcones precisarán ser sustituidos en su mayoría.

Mirador del Concejo

Por último, los falsos techos de los soportales, renovados todos sobre el año 1999 con técnicas tradicionales a base de cielorrasos de cañizo guarnecido y barrotillos de madera presentan muy buen estado de conservación. No obstante, se realizará una inspección detallada del estado de los falsos techos, para detectar los posibles desperfectos y afinar las intervenciones requeridas. En principio, se procederá simplemente a la limpieza de superficies y al lavado y rascado de pinturas viejas sobre falsos techos continuos.

Esta es otra de las intervenciones enmarcadas en una planificación global para la plaza Mayor en la que ya se ha ejecutado una de ellas, la renovación del pavimento. Pendiente queda ahora la rehabilitación del edificio Mirador del Concejo, conocido como antiguo Consistorio. Estas obras conllevarán una inversión de 1.246.120 euros, financiados en un 70% por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ya que ha sido uno de los proyectos seleccionados por el Programa 2% Cultural.

Temas

Ayuntamiento de León