El PP apuesta por Marco Morala como candidato en Ponferrada y Aurora Baza para San Andrés del Rabanedo

El Partido Popular (PP) en León comienza a dibujar el mapa político municipal de cara a las elecciones del mes de mayo. Lo hace con el convencimiento interno de que esta cita electoral será, con seguridad, una de las más difíciles a las que debe enfrentarse ante los electores.

De ahí el empeño puesto en intentar no errar en los candidatos que se presentarán entonces como cabeza de lista en los principales municipios de la provincia de León, en la que se elaborarán un total de 211 listas.

Fijado el 'titular' en León capital, con Antonio Silván como cabeza de cartel, la dirección provincial busca ahora ir 'fijando' nuevos nombres a las listas con el fin de que éstos asuman con posterioridad la elaboración de las listas.

Marco Morala

Ponferrada y San Andrés del Rabanedo ya parecen tener hoy candidatos en firme. El PP en el caso de la capital berciana tiene claro que Gloria Fernández Merayo no debe mantenerse como líder de los populares.

La decisión es firme y no admite revisión alguna pese al interés mostrado en las últimas semanas por Merayo para intentar revertir la situación. Su 'relevo' no será otro que el abogado Marco Morala al que se le atribuye un perfil «de proximidad» con el que no cuenta la actual alcaldesa.

«La decisión es firme», advirtieron semanas atrás fuentes populares a leonoticias, incidiendo precisamente en la necesidad de buscar perfiles próximos a la calle y que empatizaran de forma evidente con el electorado.

Goyo Chamorro

Tomada esa decisión el segundo 'problema' al que se ha enfrentado el PP es buscar un candidato para San Andrés del Rabanedo. Lejos de las preferencias exteriorizadas por Goyo Chamorro las opciones barajadas por la dirección provincial y autonómica del partido parecen no coincidir con las del exalcalde.

Inicialmente se estudió la posibilidad de que fuera el actual alcalde de Villadangos, Teodoro Martínez Sánchez, quien diera un 'salto' a esta localidad del alfoz. 'Teo' no negó la oferta semanas atrás cuando fue preguntado por leonoticias sobre esa posibilidad pero lo hizo asegurando que su posición era un «adiós definitivo» a la política municipal.

Manuel García

Sin esa opción sobre la mesa hoy el PP ha inclinado la balanza en favor de Aurora Baza, según han confirmado fuentes del propio Ayuntamiento de León. Baza, en la actualidad concejal en el equipo de Antonio Silván, tiene «reputación y proximidad» y un alto conocimiento del municipio del alfoz donde deberá enfrentarse a otra candidata en el PSOE, la actual alcaldesa Camino Cabañas.

Queda por despejar la incógnita de Villaquilambre, donde el PP sigue dando crédito a Manuel García pese a verse 'salpicado' por la Enredadera. Fue precisamente esa operación judicial la que provocó su caída a través de una moción de censura y, por el momento, el partido mantiene que no hay «sustento judicial suficiente» como para apartarle de las listas.