Una app para hacer amigos que solo funciona en León y fue diseñada en un ático de Madrid El leonés Rafael Pérez, junto a dos socios, ha ideado un nuevo espacio digital para «conectar personas» y ayudar a mitigar la soledad juvenil o los problemas de sociabilidads

Dani González León Sábado, 4 de octubre 2025, 09:21

Rafael Pérez es un leonés de 42 años dedicado al diseño de productos digitales al que la pandemia, en 2020, le pilló viviendo en un ático de 40 metros cuadrados en Madrid. Trabajaba entonces para Iberia y, para pasar el tiempo libre, tiró de videojuegos o videollamadas, como muchos españoles en aquellos meses complicados.

Pero en su interior había una carencia de contacto social que le hizo plantearse una pregunta: «¿Y si existiera una especie de Whatsapp para conocer gente nueva?» Esa idea quedó ahí, almacenada, nunca desechada. Y resurgió hace aproxidamente un año cuando un amigo de hace muchos años, Ayoze, le recordó aquella iniciativa.

Así nació Rooo, una app leonesa que ha ideado Rafael junto a dos amigos para dar un nuevo enfoque a las redes sociales y convertirse en un espacio para conocer gente nueva. «Queremos darle un enfoque nuevo al de las redes sociales actuales, que te atrapan a través de vídeos cortos, contenidos adictivos y algoritmos de Inteligencia Artificial».

Salas por temáticas y horarios

Desde León, donde lanzarán su primera gran campaña de promoción para impulsarse «desde una ciudad más pequeña», tratarán de abrir un espacio para que la gente pueda conocerse, hablar y entablar relaciones de todo tipo.

A través de distintas salas con temáticas variadas y diferentes horarios, cada cual tendrá su espacio para hablar de sus gustos, intereses y aficiones: «Hay salas para ligar, otras por temáticas como el cine, otra de 'tardeo' y una llamada 'rándom' que estará siempre abierta», explica Rafael Pérez.

De esta manera, cada usuario se podrá acercar a otra persona que haya en la sala y entablar una conversación con ella y, cuando considere que esa charla está finalizada, alejarse y conectar con otra persona. «Te vas moviendo por sala como si estuvieras en la calle. Una vez te acercas a otro usuario, hablas con él y el resto se silencian», explica.

Para fomentar las relaciones «reales»

Así, esta app leonesa trata de combatir uno de los males de la juventud, la soledad juvenil, en especial en casos en los que existen dificultades para entablar relaciones personales o con problemas de sociabilidad o para personas que son nuevas en una ciudad. «Queremos conectar a personas reales, fomentar conversaciones auténticas y combatir la soledad creciente en la era digital».

La app, que se encuentra disponible desde el 1 de octubre, estará estos días en plena promoción en León para encontrar en esta ciudad su trampolín y comenzar a ser conocida con el objetivo de inaugurar una nueva manera de concebir las redes sociales.