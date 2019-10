Antonio Gutiérrez: «En León la desindustrialización no se ha compensado con nuevas inversiones» Antonio Gutiérrez, Ignacio Fernández y Xosepe Vega, este lunes. / Noelia Brandón El histórico dirigente sindical abre la jornada de los 'Otoños Sindicales', en los que Comisiones Obreras propone un debate «que caliente más las neuronas que las calles» NACHO BARRIO León Lunes, 14 octubre 2019, 13:12

Un histórico, con un peso clave en el sindicato, para abrir unas jornadas en las que calentar más que las calles, las neuronas. Antonio Guitérrez fue el protagonista de los 'Otoños Calientes' que Comisiones Obreras desarrolla este lunes en la Fundación Sierra Pambley.

El histórico sindicalista llegaba a un León que conoce bien y ante el que lamenta la situación por la que pasa. «Esta provincia ha sufrido la desertización industrial sobre todo en sectores como la minería, que he conocido en su momento álgido y en el declive. En León a la desindustrialización no se le ha compensado con nuevas inversiones más avanzadas y el panorama es muy inquietante», señaló el exsecretario general, que afirmó que «vivir solo de los servicios y del turismo cultural, por mucho que se potencie, no es suficiente».

Abordando la incertidumbre laboral española, culpando a las reformas laborales sucesivas que culminaron con la de Mariano Rajoy, Antonio Gutiérrez defendió que hay que poner nombre a las realidades, como la de la extrema derecha, que ve con preocupación. «Estamos ante una nueva era con el surgimiento de un nuevo fascismo. De la frustración sin esperanza surge el resentimiento y de él se generan siempre las intolerancias y las violencias», aseguró.

Presentado por Graciliano Palomo, Antonio Gutiérrez llamó a ejercer una esperanza activa en una lucha sindical en la que ve a Comisiones Obreras como vector que clarifique el panorama.