Amancio Ortega repite como el hombre más rico de España y una leonesa aparece en la lista de la comunidad El empresario y accionista mayoritario de Inditex, nacido en Busdongo, sigue siendo el hombre más rico de España, con una importante ventaja sobre el segundo, que es su hija Sandra Ortega

Dani González León Martes, 4 de noviembre 2025, 11:28

La revista Forbes ha publicado este martes la lista de las 100 personas más ricas de España y, un año más, el empresario Amancio Ortega, nacido en la localidad leonesa de Busdongo, encabeza este ránking.

El accionista mayoritario de la empresa textil Inditex, que él mismo fundó y que cotiza en bolsa desde el año 2002, sigue dominando con autoridad esta lista de las personas con mayor patrimonio de España.

Con un patrimonio 109.900 millones de euros, lidera con autoridad esta lista pese a perder 10.300 millones respecto al año pasado. Pero su margen con la segunda persona en esta lista es de 100.000 millones de euros, que es su hija Sandra Ortega, con una riqueza valorada en 10.000 millones de euros.

Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial; Juan Roig, presidente de Mercadona; Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca; Tomás Olivo, propietario de General de Galerías Comerciales; Hortensia Herrero, accionista de Mercadona; María del Pino Calvo-Sotelo, presidenta de la Fundación Rafael del Pino; Miguel Fluxá, presidente ejecutivo del Grupo Iberostar; y Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid; completan los diez primeros clasificados.

En esta lista no aparece ningún leonés más, pero sí en la de los diez patrimonios más importantes de Castilla y León. María José Álvarez, presidenta del Grupo Eulen, aparece en quinta posición en la lista autonómica con una riqueza valorada en 230 millones de euros.

