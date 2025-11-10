leonoticias - Noticias de León y provincia

Campus de Vegazana.
Más de 3.800 opositores a Adif buscan en León una de las 1.048 plazas ofertadas

León será sede por cuarta vez de los exámenes de la oferta pública de empleo que se celebran en el campus de Vegazana

León

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:28

Los días 15 y 16 de noviembre tendrán lugar en el Campus de Vegazana los exámenes de la oferta pública de empleo de Adif contando con un total de 1.048 plazas ofertadas. Esta convocatoria es de carácter estatal contando con cuatro sedes para la realización de las pruebas como son Barcelona, Sevilla, Madrid y León.

En esta nueva edición se convoca a más de 16.000 candidatos, siendo León la segunda sede con más candidatos con un total de 3.820 personas solo superada por Madrid.

El responsable del Sector Ferroviario de UGT de León, Diego Sahelices Alonso, indica que León acogió por primera vez estas pruebas selectivas en el año 2022. A la provincia acuden candidatos de la zona norte y noroeste de España, como Galicia, Asturias, Cantabria, Palencia, Zamora o León.

El Sector Ferroviario de UGT León siempre ha apostado por la creación de empleo público en la provincia y potenciar la importancia de la ciudad leonesa en el mapa nacional ferroviario.

