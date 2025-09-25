leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de Azucarera en León. L.N

UGT FICA califica como un «fracaso» la negociación de Azucarera de La Bañeza

La Mesa de la Fundación Anclaje realizada este jueves 26 de septiembre no ha cumplido las espectativas previstas

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:01

Este jueves 26 de septiembre tuvo lugar la reunión solicitada por la Federación de Industria Construcción y Agro de la UGT en la Fundación Anclaje para buscar soluciones en la comarca de La Bañeza tras el cierre de Azucarera y, el sabor «no puede ser más amargo», según confiesan desde el sindicato.

La Mesa de la Fundación Anclaje ha resultado ser un «absoluto fracaso», una cita que, según denuncian, ha servido para 'rellenar' expediente por parte de la empresa que no ha puesto sobre la mesa ni una sola propuesta, a pesar de su compromiso adquirido de «traer posibles alternativas «para reindustrializar la comarca y a la provincia de León.

Azucarera está instalada en el «día de la marmota»,sigue justificando sus decisiones con los mismos argumentos desde que se inició el conflicto, «continúa faltando a su compromiso de participar en la búsqueda de soluciones tras un cierre que ha condenado a la comarca bañezana al ostracismo».

Una actitud que describen como la falta de lealtad que tiene la empresa hacia un territorio que ha enriquecido a la empresa durante décadas. Por otra parte, la Administración Autonómica ha propuesto un proyecto para la contratación de una Consultoría que buscase proyectos industriales, como ya se ha realizado en otras ocasiones.

Si Azucarera vuelva a rechazar invertir en este proyecto, evidentemente quedaría aún más claro que nos han estado entreteniendo, que no les importa absolutamente nada que se rompa la cadena de valor en nuestro territorio y la Mesa de la Fundación Anclaje ,en este asunto ,quedaría abocada a la ruptura. Desde UGT-FICA señalan que van a seguir reivindicando la defensa del sector azucarero, como sector clave y estratégico en nuestra economía, y vamos a seguir exigiendo la reindustrialización de las comarcas golpeadas por la pérdida de tejido industrial como en La Bañeza.

