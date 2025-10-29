leonoticias - Noticias de León y provincia

Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras colisionar contra un camión

El incidente ha tenido lugar minutos antes de las 20:00 horas en la N-VI a la altura de La Bañeza

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:21

Un hombre de unos 55 años ha sido rescatado este miércoles tras quedar atrapado en el interior de su turismo tras colisionar contra un camión.

El accidente tuvo lugar, según el 112, a las 19:52 horas de este miércoles en el kilómetro 303 de la N-VI, a la altura de La Bañeza. En las llamadas de alerta se pedía asistencia para un varón de 55 años, consciente, pero atrapado en el interior de su vehículo.

Hasta el lugar de los hechos acudieron los bomberos de Diputación de León, la Policía Local de La Bañeza y la Guardia Civil de Tráfico, además de efectivos sanitarios.

