Tres heridos en dos atropellos en menos de un cuarto de hora en León Dos mujeres de 65 y 78 años y un hombre de 80 han resultado heridos en la tarde de este miércoles, 29 de octubre, en León

Imagen de archivo de un suceso en las calles de León.

Lucía Gutiérrez León Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:13

El primero de los incidentes tuvo lugar a las 17:17 horas en el Paseo de la Granja, donde una mujer de 65 años fue atropellada por un vehículo. La víctima presentaba una brecha en la ceja.

El Centro de Coordinación de Emergencias de Castilla y León recibió el aviso y movilizó a Policía Local de León, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias Sacyl, que atendieron a la herida en el lugar.

Tan solo un cuarto de hora después, a las 17:33 horas, el 112 recibió un nuevo aviso por un doble atropello en la calle Cabrera, a la altura del número 1, en la capital leonesa.

En esta ocasión, las víctimas fueron un hombre de 80 años y una mujer de 78. Al lugar acudieron también efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y Sacyl para asistir a los heridos.

Por el momento, se desconocen más datos sobre el estado de las víctimas o las circunstancias de los atropellos.