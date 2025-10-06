leonoticias - Noticias de León y provincia

Un hombre de 65 años, atropellado en La Bañeza

El accidente se ha producido en uno de los accesos a la localidad

León

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:57

El 112 ha recibido a las 18:58 un aviso sobre un posible atropello en uno de los accesos a La Bañeza.

Los informantes señalaban a la calle Velázquez, en la rotonda de entrada desde la carretera de Veguellina de Órbigo. Se traslada el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de La Bañeza y a Sacyl.

Los técnicos desplazados en la ambulancia desplazada al lugar del suceso atiende a un hombre de 65 años. No se conoce si ha sido necesario su traslado a algún centro hospitalario.

