Cruz Roja en León desplegará el mayor servicio preventivo del año en el Gran Premio de La Bañeza La Institución estará presente con nueve ambulancias, un Puesto Sanitario Avanzado, centros de operaciones y comunicaciones y varios puestos de atención y primeros auxilios distribuidos a lo largo del recorrido

Cruz Roja en León, a través del área de Socorros y Emergencias, desplegará, durante este fin de semana y con motivo de la celebración del Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza, el mayor servicio preventivo del año.

Dada la atracción de esta cita deportiva, la complejidad de la misma y la elevada congregación de gente que desde este viernes llenará las calles de La Bañeza, garantizar la seguridad de los pilotos y del público se convierte en una prioridad. Por ello, Cruz Roja estará presente con dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado, siete ambulancias de Soporte Vital Básico, un Puesto Sanitario Avanzado, un Centro Móvil de Comunicaciones, un Centro Móvil de Operaciones y varios puestos de atención y primeros auxilios, distribuidos a lo largo de todo el recorrido. Este operativo contará con la participación diaria de un centenar de voluntarios con formación sanitaria y facultativa, procedentes de diferentes puntos del territorio nacional.

El servicio preventivo estará activo durante 13 horas a lo largo del fin de semana, coincidiendo con el horario de las pruebas: el sábado, 9 de agosto, de 15:00 a 21:00 horas; y el domingo, 10 de agosto, de 8:00 a 15:00 horas.

Por otro lado, ante la alerta amarilla por altas temperaturas emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Cruz Roja recomienda a los asistentes mantener una hidratación constante, usar ropa ligera y de colores claros, proteger la cabeza con gorra o sombrero, aplicar protección solar adecuada y permanecer en zonas de sombra o evitar la exposición prolongada al sol.

Con este despliegue, Cruz Roja demuestra su compromiso con la seguridad y el bienestar de todas las personas, apoyándose en la profesionalidad y dedicación de su voluntariado, y reafirmándose como un valor seguro en la celebración de eventos de estas características y envergadura.