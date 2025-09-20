La Bañeza acoge, a lo largo de tres días, los ensayos de la artista Lola Eiffel Esta obra, basada en la historia personal de la artista, hace un llamamiento a la defensa de la libertad y la paz

La localidad leonesa de La Bañeza acoge lo próximos días 21, 22 y 23 de septiembre la obra 180836 Bernarda de la artista vallisoletana Lola Eiffel, a través de la modalidad de residencia técnica y artística, en una apuesta firme y decidida de su Ayuntamiento por acercar la cultura a las zonas rurales. «Quiero agradecer al Consistorio la oportunidad de permitirme ultimar los detalles tanto artísticos como técnicos de esta obra tan especial para mí, antes de su estreno (gran formato), el mes de octubre en Mieres; y sobre todo destacar este apoyo que desde el medio rural se hace a los artistas», comenta la directora artística y bailarina Lola Eiffel.

Eiffel cuenta con una carrera profesional de 30 años que, desde el año 1992, la vincula directamente con León a través del Club Ritmo y anteriormente con el CAR (Centro de Alto Rendimiento) como coreógrafa internacional de Danza aplicada a la Gimnasia Rítmica bajo la dirección de Ruth Fernández, con gimnastas españolas y extranjeras de reconocido prestigio.

Ahora, el teatro de la Bañeza tendrá la oportunidad de disfrutar a puerta cerrada de una de las últimas obras creadas por la artista y que se basa en una parte de su historia personal. «Bernarda, mi bisabuela, es la mujer de Froilán, represaliado y fusilado en un pueblo de Zamora justo el mismo día que el poeta Federico García Lorca, asesinado en Granada», relata Lola, quien a través de esta pieza trata de hacer un grito a la libertad y a que aprendamos de los errores del pasado para no repetirlos.

Esta obra, que se estrenó en mediano formato en el Teatro Calderón Valladolid abriendo la temporada 2023-204, «encaja perfectamente en estos tiempos tan oscuros que estamos viviendo a nivel internacional para recordarnos el sufrimiento y el dolor que dejan consigo los conflictos bélicos y hacer un llamamiento sin fin de la necesidad de paz y de defensa de las libertades», menciona esta artista refiriéndose al conflicto que se vive actualmente en Gaza.

180836 Bernarda arranca así su periplo en la localidad leonesa para dar su gran salto, el próximo día 19 de octubre, hasta la localidad asturiana de Mieres. Una localidad denominada 'libre de censura' y donde la artista vallisoletana tuvo la oportunidad, recientemente, de participar en su proyecto La Caja de Resistencia y en el programa Carne Cruda.

Con esta residencia artística, la Compañía Profesional Lola Eiffel arranca la nueva temporada de su actividad que, a lo largo de los próximos meses y hasta final de año, acercará hasta el público diversas propuestas que se suman al estreno en gran formato de 180836 Bernarda, como son sus masterclass de alto nivel, con la participación de coreógrafos de primera línea, y nuevos estrenos de la mano de su compañía de Danza Teatro Amateur, formada por mujeres entre 35 y 65 años.