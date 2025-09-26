El Ayuntamiento de La Bañeza presenta una nueva edición de la campaña «Reactiva LaBañeza» con Bonos al Comercio El Ayuntamiento impulsa una nueva edición de los Bonos al Comercio para apoyar al pequeño comercio y fomentar el consumo de proximidad

Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza ha acogido esta mañana la presentación de la nueva edición de la campaña «Reactiva La Bañeza», una iniciativa que pone en marcha los Bonos al Comercio con el objetivo de incentivar el consumo en los establecimientos locales. El acto ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, Javier Carrera, y de la concejal de Comercio, Elena Baílez.

Desde su puesta en marcha en 2020, coincidiendo con la pandemia, esta campaña ha supuesto una inyección económica de 450.000 euros en la ciudad, a la que se sumaron otras ayudas específicas al sector comercial. En esta edición, la iniciativa cuenta con una aportación municipal de 40.000 euros, lo que permitirá generar un impacto económico estimado de 120.000 euros en el comercio local.

El alcalde destacó que esta medida responde a la voluntad del Ayuntamiento de apoyar al pequeño comercio de proximidad, especialmente en momentos de menor actividad. «Es una inversión que se traduce en dinamización económica, fortaleciendo la tradición comercial de La Bañeza, caracterizada por la cercanía, la calidad y los buenos precios», señaló Javier Carrera, confiando en que esta campaña tenga el mismo éxito que las anteriores.

Por su parte, la concejal de Comercio, Elena Baílez, subrayó que esta edición incorpora novedades que buscan una gestión más eficiente y un mayor aprovechamiento de los bonos por parte de la ciudadanía. «Se trata de una campaña muy esperada, que pone en valor la calidad de los productos y de los comercios de La Bañeza y que, además, antecede a las iniciativas que se desarrollarán en fechas navideñas», apuntó.

Características de los Bonos al Comercio

Los bonos estarán disponibles en la Oficina de Turismo a partir del 15 de octubre, hasta agotar existencias. En total se pondrán a disposición 1.000 tarjetas con cuatro bonos de 10 euros cada una, canjeables por compras mínimas de 30 euros en los comercios adheridos. Como novedad, este año será necesario abonar 10 euros en el momento de retirar los bonos, con el fin de garantizar un uso responsable y evitar que queden sin utilizar.

Cada persona podrá retirar un máximo de dos bonos (40 euros en total), que deberán ser utilizados en establecimientos diferentes. No será posible acumular bonos de una misma persona ni de distintas. Para la retirada será imprescindible presentar el DNI, permitiéndose recoger un bono adicional para un familiar o amigo, también con su documento acreditativo. El plazo de utilización se extenderá desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre. Una vez finalizada la campaña, los establecimientos deberán presentar los bonos y facturas entre el 17 de noviembre y el 20 de diciembre.

Asimismo, se recuerda que los bonos no son canjeables por dinero en efectivo. En caso de devoluciones, los comercios facilitarán al cliente un vale por el importe íntegro de la compra para su posterior uso en el mismo establecimiento. Con esta nueva edición de «Reactiva La Bañeza», el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el comercio de proximidad, apoyando al tejido empresarial local y fomentando el consumo responsable en la ciudad.