Verdeliss descubre el sexo del bebé que espera en directo Verdeliss en el momento de enterarse de que le van a hacer una ecografía. / Telecinco La concursante de 'Gran Hermano VIP 6' se realizó una ecografía en la sala de expulsiones E.N. Jueves, 18 octubre 2018, 10:57

El pasado martes, 16 de octubre, Telecinco emitía la quinta entrega de 'GH VIP: Límite 48 horas' y nada más comenzar Jorge Javier Vázquez apuntaba que, «por primera vez en la historia del programa, vamos a asistir a una ecografía en directo y conoceremos, todos juntos, el sexo del bebe».

La madre de la criatura, Verdeliss, ya había pedido en varias ocasiones a la organización del programa protagonizar este momento. «Aritz, ¿nervios? ¿Es la primera vez que no estás en una ecografía?», le preguntó el presentador al marido de la concursante, que respondió que no, aunque reconoció que «para saber el sexo del bebé es la primera vez que no estamos juntos».

El presentador le preguntó por sus suposiciones. «Yo creo que va a ser niña. Puestos a mojarme... la mayoría dice que niño y me encanta llevar la contraria. A ella le da igual y a mí, sinceramente, también».

La influencer, de 33 años, decía el domingo, 14 de octubre: «Me estoy apoyando mucho en esa conexión que estoy creando con mi hijo. Tengo ganas de notar ya que estoy embarazada, tener una gran barriga, notar las patadas, saber si es niño o niña... Me encantaría que pudiésemos tener una fiestecilla y saber si voy a tener un hijo con mi marido o si vamos a tener una hija».

Súper le dijo que se dirigiera a otra sala donde le esperaba, sin ella saberlo, una camilla, un ecógrafo y una doctora. «Físicamente muy bien, porque entré en la mejor etapa del embarazo, pero emocionalmente cuesta porque siempre he compartido estos momentos con mi marido», comentó la youtuber.

«Muchas gracias por darme esta oportunidad porque es algo que vengo suplicando desde que entré. Siempre hemos calculado estas fechas, estoy en la semana 16 y queríamos descubrirlo. Aunque no estemos juntos, me puedo imaginar su ilusión y él la mía», apuntó Verdeliss, antes de que Jorge Javier le preguntase qué creía que sería. «Tenemos seis hijos y así que soy yo tan ordenada para todo, hasta para los géneros... El mayor, chico; después vinieron dos chicas; les siguió un chico, luego vinieron otra vez dos niñas, así que, si seguimos esta escala, tocaría un niño», explicó.

Estefanía se emocionó cuando la doctora le preguntó si quería que buscase el sexo del bebé. «No sé si estoy preparada», dijo Unzu entre lágrimas. «Qué bonito lo que estamos viendo» , decía el presentador, mientras Verdeliss apuntaba que el bebé «¡está sonriendo!».

Tras unos minutos, la doctora desveló que era una niña, por lo que Verdeliss apuntó: «¡¿Una niña?! Pues rompemos el orden, no puedo ser tan metódica» y a continuación apuntó: «Habrá que empezar a pensar nombres. Antes de entrar no teníamos nada claro, ni de niño, ni de niña, pero serán nombres que se escuchan por nuestra tierra, que no son tan comunes, nombres vascos».

Tras conocer el sexo de su futuro bebé, la concursante salió de la sala y al primer compañero que se encontró fue a Ángel Garó y le dijo que «he visto a mi bebé y a mi marido también, en la pantalla. ¿Sabes que voy a tener? ¡Una niña! Qué bonita además, se le veía toda la formita».

En el plató, de nuevo, Vázquez se dirigió al marido que afirmó que: «Pues nada, lo que te he dicho... Makoke, Miriam y Techi, descartados. Ha sido un momento muy especial y ha sido muy bonito vivirlo así, en compañía».