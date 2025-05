Terelu Campos disfruta de su éxito profesional con varios frentes abiertos en lo personal La hija de María Teresa Campos ha mantenido un cara a cara con Belén Rodríguez: «Si contara toda la verdad, no quedarías en buen lugar»

Joaquina Dueñas Miércoles, 7 de mayo 2025, 13:26

Terelu Campos continúa acaparando titulares por su vida personal y profesional. Su éxito con el estreno de 'La Santa' en el teatro Zorrilla de Valladolid, donde agotó las entradas, ha venido seguido de un nuevo proyecto de interpretación: su incorporación a la segunda temporada de 'Atasco', una comedia de Amazon. Menos gratificantes están siendo las noticias en lo personal después de que su hija le reprochara públicamente que hubiese nombrado a su suegra, Mar Flores, en la entrevista exclusiva que el pasado miércoles publicó Diez Minutos y del cara a cara con Belén Rodríguez, de quien lleva tiempo distanciada.

Apenas tres frases dedicaba Terelu a la madre de Carlo Costanzia para decir que estaba «estupendísima», que le había regalado un pascuero por Navidad y que se encontrarían antes del bautizo de su nieto. Sin embargo, Alejandra Rubio consideró que se había «equivocado». Visiblemente contrariada, aseguró que le parecía «innecesario ese titular». «Se lo he dicho a mi madre. Sabe que si habla de esto lo van a poner en portada y no me parece bien. Se ha equivocado», añadió en 'Vamos a ver'.

Un rotundo mensaje en público que su madre recogió con buen talante, intentando quitar hierro al asunto, aunque reconoció que no le había gustado: «No estaba encantada con que mi hija diga eso, pero asumo que ella trabaja aquí y tiene su criterio. Y se moja», dijo en 'TardeAR'. Ya en De viernes quiso zanjar el asunto dejando claro que no tiene nada que justificar. «Puede haber diferencia de criterios como bien lo ha manifestado mi hija, pero no voy a entrar en nada más. Me parece innecesario entrar en ello», aseguró, al tiempo que defendió haberse ganado el derecho de «hablar libremente».

«Cuando Alejandra ve mi titular lo primero que piensa es: 'Ostras, ahora me viene esto a mí'. Esto es un precio que hay que pagar, para cuando te viene bien pero también cuando te viene mal», concluyó negando cualquier tipo de cisma con su hija. En la misma línea se manifestó Alejandra, reconociendo que se merece el «tirón de orejas» por su reacción a la entrevista de su madre. «Efectivamente yo le puedo decir mi opinión, pero luego ella es libre de hacer lo que quiera», expresó, confirmando con una amplia sonrisa que todo va bien entre ellas.

El otro frente abierto de Terelu Campos es su distanciamiento con Belén Rodríguez, a quien considera parte de su familia. La colaboradora de Fiesta se hacía eco durante el fin de semana del encuentro que habían tenido en los pasillos de Mediaset: «Terelu se ha girado, nos ha visto, se ha reído y ha dicho 'ya nos veremos'. No se ha querido acercar, se ha dado la vuelta otra vez y se ha marchado», relató disgustada.

El martes, llegaba el esperado encuentro. Las dos se sentaban cara a cara en el programa 'TardeAR' para hablar sobre los motivos de su enfado. Mientras Terelu lamentaba no haber estado suficientemente al lado de Belén durante su enfermedad, esta última agradecía el interés mostrado a pesar de que llevaban años sin hablarse. Todo parecía ir bien hasta que retomaban la causa de su disputa. «Ocurrieron una serie de cosas en los últimos años de mi madre, que yo no alcancé a comprender. Yo creo y tengo la esperanza de que sea así, que ella sabe que se dejó guiar por alguien en quien confiaba y esa persona la embaucó a determinadas cosas que no eran las correctas», dijo la hija de María Teresa Campos antes de que ambas se encontraran en el plató.

«Hay temas que no puedo hablar... a tu madre la he cuidado como si fuera mi madre y nunca en la vida hubiera hecho nada para dañar a tu madre», respondía a ese respecto Belén en el cara a cara, aunque Terelu le confesaba que no lo había «entendido ni percibido así». «No entendía, sabiendo lo que mi madre ha significado para ti y al revés, que se hubieran producido cosas en un momento de vulnerabilidad de mi madre... eso venía de una persona de tu confianza. Nunca entendí que se jactaran de cómo estaba mi madre», le dijo.

La reacción de Belén era inmediata: «Si contara toda la verdad, no quedarías en buen lugar. A mí me hiciste mucho daño», le espetaba. Era entonces cuando la conversación se enconaba haciendo referencia velada a cuestiones judicializadas sobre las que no podían hablar, por lo que el presentador del espacio, Frank Blanco, daba por terminada la conversación.

Pero ahí no acababa la cosa y finalmente se produjo un acercamiento entre ambas que se fundieron en un abrazo mientras se hacían confidencias al oído, demostrando el cariño que se tienen aunque aún queden nudos por deshacer.