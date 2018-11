Ana Rosa Quintana, persona non grata en Cataluña La presentadora no piensa hacer caso: «Iré cuando me dé la gana» E.N. Martes, 27 noviembre 2018, 12:34

Varios portales catalanes se han hecho eco de una lista de personas non gratas en Cataluña que, supuestamente, se ha realizado con las aportaciones de los usuarios. En ella aparece la presentadora de Telecinco, Ana Rosa Quintana, quien no le ha dado al tema ni la más mínima importancia: «Voy a ir cuando quiera porque es España».

«En contra de lo que dicen, como ciudadana libre que soy, voy a ir a Cataluña, que es maravillosa, la adoro, tengo miles de amigos, familia, me encanta... Y entre otras cosas porque es España. Pero además, me consta que soy muy querida en Cataluña». Y ha añadido: «Que te pongan en esa lista con esas personas es un honor. Pero dejaros de listas que voy a ir a Cataluña siempre que me dé la gana, tenga tiempo y me inviten mis amigos».

Ana Rosa no es el único rostro conocido, también están el Rey Felipe, Albert Rivera, Inés Arrimadas, Pablo Casado, Toni Cantó, Susanna Griso y Federico Jiménez Losantos, entre otros, publica Bekia.