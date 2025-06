Rocío Carrasco y Rocío Flores se ven las caras en los juzgados

Joaquina Dueñas Martes, 24 de junio 2025, 11:53 Comenta Compartir

Este lunes, 23 de junio, Rocío Carrasco y Rocío Flores se han visto las caras en la Audiencia Provincial de Madrid, donde han acudido como testigos en el juicio contra La Fábrica de la Tele. La hija de Antonio David Flores interpuso en 2021 una demanda contra la productora por difundir documentos y datos sobre ella, relativos a episodios acontecidos cuando ella era menor de edad, en el programa Rocío: contar la verdad para seguir viva.

La hija de Rocío Jurado era la primera en llegar. Con semblante tranquilo y animada, optaba por no responder a ninguna de las preguntas de los medios de comunicación congregados a las puertas de los juzgados. Tampoco se pronunciaba Rocío Flores, que aparecía minutos después muy seria, en compañía de su abogado.

Rocío Carrasco era también la primera en abandonar la audiencia, con la misma actitud con la que había entrado. «Yo sé que lo tenéis que preguntar, pero no os voy a decir nada», expresaba. Por su parte, Rocío Flores, al borde de las lágrimas, señalaba que «esto para mí ha sido siempre un tema que he querido llevar en la intimidad y no tengo nada que deciros».

Nada ha trascendido de lo que ocurrió en el interior de la sala ni de cómo madre e hija han vivido este encuentro, cuatro años después de que coincidieran por última vez. Fue en 2021, en las instalaciones de Mediaset, donde ambas trabajaban. Miguel Ángel Nicolás se hacía eco [de] aquel momento: «Estaba Rocío Flores en el sofá de El programa del verano y Rocío Carrasco estaba en maquillaje», explicaba. Años después, la relación entre la hija y la nieta de Rocío Jurado y Pedro Carrasco sigue rota y el contacto entre ellas es inexistente.

