leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Martínez de Irujo. EFE

Paige Harris, la nueva incorporación en la familia Alba

La joven británica, pareja de Luis Martínez de Irujo, disfrutó de la boda de los duques de Arjona como una más

Joaquina Dueñas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:39

Comenta

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan supuso, además de la celebración de amor de la pareja, la presentación en sociedad de Paige Harris, novia de Luis Martínez de Irujo, hijo del duque de Arjona. La joven aparece posando con la familia en algunas de las fotografías del enlace publicadas por la revista ¡Hola!, cedidas por los novios. También se la ve disfrutando de un romántico baile con su pareja.

Ha sido precisamente esta publicación la que ha revelado que se trata de una joven británica nacida de Bournemouth, ciudad de la costa sur de Gran Bretaña, que ejerce como experta financiera en J.P. Morgan, la misma consultora en la que trabaja Luis Martínez de Irujo desde junio de 2022.

Por lo demás, son pocos los detalles que han trascendido. Se desconoce cuándo comenzó su romance y si la familia Alba ya conocía a Page con anterioridad al enlace. Lo que sí es seguro es que pudo disfrutar de la boda de los duques de Arjona plenamente integrada con las invitadas más jóvenes, como Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo, o la propia Amina, la otra hija de Cayetano y melliza de Luis, que ejerció de madrina de su padre.

Entre las anécdotas que completaron el gran día, el divertido baile cruzado que protagonizaron Cayetano y su hija junto a Bárbara y Luis o el original regalo de Eugenia a los novios: una moto de época con sidecar con la inscripción 'Arjona Dukes'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  2. 2 Llama «puto gordo» y «maricón» a un compañero y un juez obliga a readmitirla
  3. 3 Pagan 20.000 euros a un leonés que se cortó en un dedo y recibió tarde la rehabilitación
  4. 4 Un incendio originado en un taller calcina una vivienda y afecta gravemente a otra en el Páramo
  5. 5 Atropellan a un hombre de 68 años frente al colegio Maristas San José
  6. 6 ¿Reconoces a estos leoneses relevantes?
  7. 7 Lechuzas, ratas y una iglesia en estado crítico: «Pisé en una tabla, se hundió y me caí con la fregona en la mano»
  8. 8 Revilla apuesta por la autonomía leonesa: «León tiene razón de ser; alguna fórmula habrá»
  9. 9 La librería solidaria en León ha recibido «una acogida excepcional»
  10. 10 San Andrés del Rabanedo elegirá un jefe temporal de policía entre cinco agentes rasos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Paige Harris, la nueva incorporación en la familia Alba

Paige Harris, la nueva incorporación en la familia Alba