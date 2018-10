Omar Montes: «Yo nunca me he enamorado de Isa» Omar Montes. / Telecinco El rapero comenta que la hija de la tonadillera «te puede querer mucho, pero si se va de fiesta y le gusta otro chico no tiene reparo en enrollarse con él» E.N. Jueves, 18 octubre 2018, 19:16

Omar Montes, tras su salida de la casa de 'Gran Hermano VIP', siempre se ha mostrado muy esquivo con los medios de comunicación, ya que las declaraciones las estaba reservando para una entrevista que ha publicado la revista 'Diez Minutos' y en la que habla de su paso por la casa y su relación con Isa Pantoja.

En primer lugar, quiso defenderse de las palabras de Jorge Javier Vázquez, que le acusaba de no tener buena relación con las mujeres. «Me puso verde y luego no me pidió perdón, que era una cosa que esperaba. Me sentí humillado. Él estaba lleno de odio. Me quería poner en contra a toda España por ser el exnovio de Isa Pantoja, porque ahora él la tiene aprecio. Por eso me quería hundir. Pero supe responder bien. Yo me llevo muy bien con las mujeres con las que he estado hasta el día de hoy. Por ejemplo, con la madre de mi hijo, que habla muy bien de mí. Las mujeres se merecen respeto», comentó el rapero.

Montes todavía sigue pensando que la hija de Isabel Pantoja le engañó con Asraf: «Él lo ha confesó delante de toda España. El chaval no va a mentir. No sé si seguiremos siendo amigos cuando salga de la casa porque llevo dos semanas abrazándome con él y lleva dos semanas engañándome y ahora de repente me lo confiesa dando el bombazo».

El cantante también tuvo unas palabras para Isa: «Yo nunca me he enamorado de Isa. Yo la quería, no estaba enamorado de ella. Era una chica muy amable, cariñosa, amiga de sus amigos y tenía muchos valores que a mí me gustaban. Una cosa buena de ella es su sonrisa, que te atrapa. Y una mala es que ella te puede querer mucho, pero si se va de fiesta y le gusta otro chico no tiene reparo en enrollarse con él».