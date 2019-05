Omar Montes se declara a Mónica Hoyos en 'Supervivientes 2019' «Te he regalado esa caracola para decirte que de toda la isla, eres la chica que me mola» E.N. Jueves, 16 mayo 2019, 13:51

A Omar Montes se le cae la baba con Mónica Hoyos y ésta se siente encantada con todas las atenciones recibidas por el ex de Chabelita Pantoja. El cantante confesó a sus compañeros su atracción por Mónica y Fabio Colloricchio se ha convertido en confidente y celestino. «Voy y le digo, eres un tesorete y te como el corazón», le dijo al modelo.

Hablando con Mónica Hoyos, Colloricchio le preguntó por sus sentimientos hacia Omar Montes: «Me cae súper bien y me llevo muy bien con él. Me encanta que me dé cariños porque aquí sirven de mucho pero es que quiere que seamos novios, ¿eso ya es mucho, no?», afirma la expareja de Carlos Lozano.

De esta manera, Omar Montes no ha dudado en proponer a Hoyos una cena romántica y ella está dispuestísima. Omar Montes también le ha regalado un collar de conchas hechas por él mismo: «Te he regalado esa caracola para decirte que de toda la isla, eres la chica que me mola», recoge 'Bekia'.