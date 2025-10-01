leonoticias - Noticias de León y provincia

Nicole Kidman y Keith Urban. Archivo

Nicole Kidman toma la iniciativa y solicita el divorcio de Keith Urban

La pareja llevaba casada 19 años y tiene dos hijas

Joaquina Dueñas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:34

Tan solo un día después de que se confirmara públicamente la separación de Nicole Kidman y Keith Urban, la actriz ha tomado la iniciativa y ha solicitado el divorcio de quien ha sido su marido durante 19 años, según ha confirmado el portal estadounidense TMZ. A pesar de que desde su entorno han transmitido que ella «ha luchado hasta el final por salvar el matrimonio» y que no quería separarse, una vez ha trascendido la ruptura a la opinión pública, parece que quiere zanjar esta historia definitivamente.

Quizás hayan influido en esta decisión los intensos rumores que sostienen que el músico habría rehecho su vida con otra mujer. «Todo apunta a que Keith está con otra mujer. El rumor está en todo Nashville. Digamos que Nicole no lo discute, pero aun así está emocionada», ha publicado TMZ. En todo caso, parece que la tercera en discordia no habría sido la causa del divorcio sino la incompatibilidad de sus profesiones. «Se perdió la conexión interna; solo mantenían la fachada de un matrimonio. En algún momento, Keith tuvo que dejar claro que no podía seguir así», ha recogido el Daily Mail.

Juntos desde 2005 y casados desde 2006, Nicole y Keith han criado a dos hijas, Sunday Rose y Faith Margaret, de 17 y 14 años respectivamente. El matrimonio firmó en su día un acuerdo prematrimonial que contenía una cláusula por la que el músico, que ha confesado en más de una ocasión sus problemas de adicciones, recibiría 600.000 dólares por cada año de casado que estuviera sobrio. En el supuesto de que haya permanecido limpio durante estos 19 años, la cifra superaría los 11 millones de dólares.

