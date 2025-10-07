Nace la hija de Joana Sanz y Dani Alves tras un año marcado por polémicas La pareja celebra el nacimiento de una niña en Barcelona mientras todavía pesa sobre Alves la controversia de su condena anulada por agresión sexual

Miguel G. Casallo Martes, 7 de octubre 2025, 17:56 | Actualizado 18:02h. Comenta Compartir

La modelo Joana Sanz (33) y el exfutbolista Dani Alves (42 años) ha anunciado hoy el nacimiento de su primer hijo en común, una niña, en Barcelona. El alumbramiento llega tras meses de expectación, en un contexto marcado por la absolución judicial del brasileño en un caso de agresión sexual por el que había sido condenado inicialmente.

La pareja contrajeron matrimonio en 2017, tras varios años de relación desde que se conocieron unos años antes. Durante el embarazo anunciado en marzo de 2025 tras la absolución de su marido, Joana contó públicamente los retos que ha vivido para concebir: tratamientos de fecundación in vitro, múltiples pérdidas espontáneas, una operación en las trompas y el diagnóstico de endometriosis.

El caso Dani Alves

En diciembre de 2022, una mujer denunció que Dani Alves la había agredido sexualmente en un reservado de una discoteca en Barcelona, lo que desencadenó en una investigación policial y su posterior detención en enero de 2023. El jugador pasó aproximadamente 14 meses en prisión preventiva, bajo la consideración de riesgo de duga dad su dama internacional.

En febrero de 2024, la Audiencia Provincial de Barcelona lo condenó a 4 años y medio de prisión, junto con medidas accesórias (libertad vigilada, indemnización a la denunciante y orden de alejamiento). Sin embargo, en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revocó la sentencia y absolvió a Alves, al considerar que existían «inconsistencias, vacíos y contradicciones» en la instrucción y valoración del caso, y que el testimonio de la denunciante no estaba suficientemente asentado para confirmar la condena.

La modelo tinerfeña también reconoció las presiones sociales que ha enfrentado desde joven, con constantes preguntas sobre cuándo tendría hijos, y cómo esos comentarios la afectaban emocionalmente. Durante el proceso judicial contra Alves, Joana se mantuvo cercana a él públicamente, expresando su confianza en su inocencia y su voluntad de resistir frente al acoso mediático.

El nacimiento de esta niña marca un hito personal importante para la pareja, que llega en un momento en que Alves ha recuperado legalmente su estatus tras la absolución, pero no sin que persistan las controversias y opiniones encontradas entre el público y los medios.

Temas

Dani Alves