Las mentiras de Maite Galdeano en el 'Polideluxe' La madre de la ex gran hermana Sofía Suescun desvela detalles hasta ahora desconocidos de la relación de su hija con Matamoros Lunes, 26 noviembre 2018

Maite Galdeano ha vuelto a la televisión por la puerta grande; sometiéndose a la máquina de la verdad del programa de Telecinco de los sábados por la noche. «Un minuto tres preguntas», anunciaba el presentador de 'Sábado Deluxe', Jorge Javier Vázquez.

«¿Te ha dicho alguna vez Sofía que Kiko Matamoros le pone?». «No», respondió la madre de la ex gran hermana Sofía Suescun. Primera mentira. «¿Te ha dicho Kiko Matamoros en privado que le gustaría mantener una relación con tu hija Sofía?». «No». Segunda mentira. «¿Le has dicho a tu hija que se de una alegría acostándose con Kiko Matamoros aún que sea solo una noche?». «No». Pero de nuevo Conchita volvía a señalar que no era cierto. Terminado el minuto los allí presentes no daba crédito a lo que acaban de ver y escuchar.