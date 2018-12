Meghan Markle, en el punto de mira del Palacio de Kensington Meghan Markle, duquesa de Sussex. / Pool / Reuters Varios empleados de la Casa Real británica destapan una supuesta mala relación con la duquesa de Sussex LEONOTICIAS León Martes, 11 diciembre 2018, 17:09

La llegada de Meghan Markle al Palacio de Kensigton quizás no está siendo como se imaginaba. Desde que contrajeran matrimonio el pasado mes de mayo en la capilla de San Jorge, los duques de Sussex no han cesado en sus apariciones públicas, ganándose el cariño del respetable. Sin embargo, de puertas para adentro, no es oro todo lo que reluce en la corte británica.

Han sido los propios empleados de la Casa Real los que han destapado el supuesto mal trato que Markle tiene hacia algunos de sus empleados. Dirigirse con tono despectivo a los trabajadores o enviar mensajes a altas horas de la madrugada son solo algunos de los gestos de los que se acusa a la esposa de Harry. Estos rumores vienen motivados por los despidos y las renuncias de numerosos empleados que tenían trabajando a su servicio. El primer caso en salir a la luz fue el de la asistenta personal de Meghan, Melissa Touabti, quien tan solo seis meses después de que se dieran el 'Sí, quiero', decidía dimitir repentinamente cuando volvieron de la famosa gira por Oceanía.

Pero, no solo eso: Una mala relación que habría desembocado en que tanto el Príncipe Harry como Meghan Markle hubieran decidido criar su futuro bebé lejos de Kensington Palace. Solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos.