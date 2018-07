Luis Fonsi elige Andalucía para pasar unos días de vacaciones Luis Fonsi y su esposa Águeda López. / Efe Su mujer, la cordobesa Águeda López, aprovechó el viaje para visitar a sus padres y hermanos EL NORTE Martes, 31 julio 2018, 19:19

Luis Fonsi ha elegido Andalucia para pasar unos días de vacaciones, entre otras cosas porque su mujer Águeda López es de Córdoba. «Es súper bonito. Confieso que los primeros días me dan ganas de llorar. Escucho flamenco o sevillanas y se me hace un nudo en la garganta», afirmó López, que añadió que a ella le tocó vivir en Estados Unidos, pero que volver siempre le hace «ilusión». «Pude ver a la familia de mi esposa. A ellos no los veo con tanta frecuencia», reconoció el cantante.

El viaje del cantante por Andalucía, según relató el propio Fonsi, consistió en una visita a Córdoba y unos días de descanso con toda su familia en Marbella. «Fui a ver a mis padres y mis hermanos. Estuve unos días con ellos», aseguró la propia Águeda López que en sus apariciones estelares en la Costa del Sol lució unos diseños de su paisana Juana Martín.

La pareja llego a Marbella procedente de Madrid con sus hijos Mikaela y Rocco. En el viaje en AVE hacia la ciudad andaluza, el cantante colgó una foto en las redes sociales que le había sido hecha mientras dormía con el pequeño Rocco en brazos. «No sé quién está más cansado. Eso sí, no hay nada como tener a mi familia conmigo en esta parte de la gira», apuntó Fonsi.

Su primera aparición pública fue en el escenario de la Cantera de Nagüeles donde tuvo como testigo al cantante Alejandro Fernández. Durante cuatro días el cantante no ha parado de disfrutar con sus amigos, entre ellos el cocinero Dani García que durante estos días ha recibido la visita del cantante con su familia, en sus restaurantes.

Además, de disfrutar de buenas compañías, también hubo tiempo para el descanso, tanto en la piscina como en la playa, donde él y su esposa demostraron dotes de padrazos. Antes de irse de la ciudad marbellí, fue el protagonista principal de la gala benéfica de la fundación Global Gift, que normalmente amadrina Eva Longoria, pero que este año no ha acudido por su maternidad.

La Asociación de Marbella quiso premiar al cantante por la labor que hace con la Fundación para ayudar a los afectados por el huracán que azotó Puerto Rico el año pasado. «Falta muchísimo por hacer. Me están ayudando con mi propia fundación, que la armé este año para ayudar a Puerto Rico. Hay mucha gente que necesita nuestro apoyo», sentenció Luis Fonsi.