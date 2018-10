Lolita Flores no dice que no a 'Supervivientes' La cantante acudió a 'Sábado Deluxe' donde apuntó que es una gran seguidora de los realities LEONOTICIAS Lunes, 22 octubre 2018, 20:26

Lolita Flores fue la invitada la pasada semana de la última entrega de 'Sálvame Deluxe' donde habló de cómo se sentía como abuela y de su trabajo como actriz. Durante la entrevista dijo que le gustaban mucho los realities ya que los usa para desconectar de todo lo que le rodea, aunque también dejó claro que nunca participaría en 'GH'. «¿A mí encerrarme? Ni muerta, ni harta de vino. Si yo en los aviones me tengo que tomar una pastilla porque me entra claustrofobia, si yo tengo que dormir con las ventanas abiertas porque me agobio», expresó Flores.

Minutos después sorprendía con una declaración: «Si me dejaran ir a la isla de 'Supervivientes'...», aunque con unas condiciones: «Iría si me dejasen ir con mis pastillas para dormir, para los mosquitos, mis pinzas de depilar, mis cosas de aseo de verdad, fumar, una botellita de vino de vez en cuando, mi espejo de aumento porque no veo, mis gafas, mi maquinilla para afeitarme...».

Jorge Javier Vázquez le tomó la palabra y le comentó: «¿Irías así?» y ésta respondió: «Bueno, tengo que pensarlo y hacer una lista más larga».