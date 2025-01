Kiko Rivera hace una emotiva dedicatoria a su prima Anabel en su momento más difícil

Joaquina Dueñas Domingo, 26 de enero 2025, 13:48 Comenta Compartir

Que Anabel es el nexo de unión de la familia Pantoja quedó claro cuando todos aparcaron sus diferencias y pusieron rumbo a Canarias en el mismo momento en que supieron que la influencer estaba atravesando el peor momento de su vida con su hija de poco más de un mes ingresada en cuidados intensivos. Dos semanas después, la bebé, que cumplió dos meses de vida el pasado día 23 de enero, ya está en planta, pero la familia sigue haciendo piña muy pendiente de su evolución y apoyando a Anabel y a David en este complicado trance. Así, Kiko Rivera ha querido mandar a su prima un cariñoso mensaje. El dj ha publicado un collage con cuatro fotografías de su infancia y juventud junto a su prima en el que ha escrito: «Love you (te quiero)».

Un recuerdo que resume en cuatro instantáneas los grandes momentos que han vivido juntos durante décadas. Con tan solo dos años de diferencia, los primos han estado siempre muy unidos, compartiendo confidencias, risas, buenos momentos, pero también apoyándose en los malos, tal como han demostrado en estos días.

El ingreso de la hija de Anabel Pantoja ha servido también para propiciar un mínimo acercamiento entre Kiko Rivera y su hermana Isa. Aunque no ha habido reconciliación, sí que hubo un abrazo entre los hermanos cuando se encontraron en el hospital al que acudieron para acompañar a su prima cuando su hija atravesaba el momento más crítico del que afortunadamente salió adelante. Un abrazo que la hija de Isabel Pantoja no esperaba y que ha agradecido públicamente a su hermano. «Mi cariño no tiene fecha de caducidad por mucho que nos haya pasado. No me quiero emocionar. No quiero darle importancia y no quiero emocionarme. Me quedo con este gesto que fue superbonito por su parte. Que le vaya genial, le deseo lo mejor y que sea muy feliz con su familia», reflexionó Isa en el programa 'Vamos a ver'.