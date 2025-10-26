Katy Perry y Justin Trudeau, primera aparición pública como pareja

Joaquina Dueñas Domingo, 26 de octubre 2025, 15:28 Comenta Compartir

Después de las fotografías del beso sobre la cubierta de un yate frente a las costas de Santa Mónica que dieron la vuelta al mundo, Katy Perry y Justin Trudeau han hecho oficial su relación con su primera aparición pública como pareja. El escenario elegido ha sido París, conocida como la ciudad del amor, donde han celebrado el 41 cumpleaños de la estrella del pop.

Katy y Justin acudieron a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse de la capital francesa donde los fotógrafos los esperaron a las puertas. Vestida de rojo, la artista salió de la mano de su pareja para dirigirse a un vehículo que les estaba esperando mientras escuchaba cómo sus admiradores le felicitaban coreando la canción de cumpleaños feliz y uno de ellos le regalaba una rosa.

Los dos aparecieron radiantes sin ocultar su felicidad después de varios meses en los que han mantenido su romance de manera discreta, intentando esquivar sin éxito los ojos de los curiosos. Los primeros rumores surgieron durante el verano, cuando fueron vistos juntos en una cita en Montreal, Canadá.

En aquel momento, Perry estaba recién separada de su pareja y padre de su hija, Orlando Bloom, mientras que Trudeau llevaba divorciado de su esposa durante 18 años, Sophie Grégoire, desde 2023.

Tras varios meses en los que no volvimos a verlos juntos, a principios de octubre volvieron a ser fotografiados disfrutando de una jornada en altamar. Fue entonces cuando les hicieron la fotografía del beso que confirmaba el noviazgo rumoreado durante meses. La revista 'People' recogía que el político había estado «persiguiendo» desde su cita en Montreal a la cantante. «Incluso voló a California para verla durante un descanso de la gira», reveló una fuente al medio estadounidense. «Tienen una conexión fácil. Ella lo encuentra atractivo. Él ha sido muy respetuoso», relató. Ahora, ha sido el portal 'TMZ' el que ha publicado el vídeo de su primera aparición pública, oficializando su relación en París.

El romance de Justin Trudeau y Katy Perry ha vuelto a recordar la historia que el padre del político, Pierre Trudeau, vivió con otra reconocida cantante. El que también fuera primer ministro de Canadá y Barbra Streisand se conocieron en el estreno de 'Funny Girl' en 1968. Por entonces, él tenía 50 años y ella 27. La actriz y cantante quedó deslumbrada por el político, que se estaba separando de Elliot Gould.

«Trudeau era muy elegante, inteligente, intenso... una especie de combinación entre Albert Einstein y Napoleón (solo que más alto). Y estaba haciendo un trabajo importante. Me deslumbró», escribió la artista en sus memorias 'My Name is Barbra'. «Era tan elegante, pero a la vez tan sencillo y siempre curioso... un aventurero que había viajado con mochila por Oriente Medio y Asia cuando era joven», publicó. «Tenía un carisma auténtico, que generó tanto entusiasmo antes y después de su elección que la prensa canadiense le dio un nombre... Trudeaumania», contó en la obra publicada en 2023.

Sin embargo, la diferencia de edad fue un impedimento entre ambos y la pareja apenas estuvo unida un año con la cantante y actriz «asustada por la intensidad» de aquella relación. A pesar de la admiración que le profesaba por su «inteligencia» y su «cautivadora combinación de contradicciones», para Barbra «faltaba algo». «Mi cerebro estaba enamorado, pero mi cuerpo no», recordó en su autobiografía.

Solo el tiempo dirá si el romance de Justin Trudeau y Katy Perry tiene más recorrido que el de su progenitor y Barbra Streisand o si termina siendo flor de un día. De momento, ambos disfrutan de su noviazgo ya sin esconderse.