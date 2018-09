Julio Iglesias y su estado de salud Julio Iglesas durante un concierto. / Efe Sus seguidores no cesan de preguntarse en las redes sociales cómo se encuentra y por qué no ofrece un concierto en España E.N. Jueves, 6 septiembre 2018, 21:00

Durante los últimos meses, los seguidores de Julio Iglesias, uno de los cantantes españoles más aclamados en el mundo, no paran de preguntarse cómo es su estado de salud. En el programa 'Hechos reales', presentado por Jordi González, se había hablado de que el artista «tenía problemas de movilidad», según comentó Paloma García-Pelayo.

Un comentario al que añadió otro la periodista Pilar Eyre: «No sé si está enfermo. Lo que sí sé es que le tiene miedo al fracaso y teme no llenar en sus conciertos. Julio no soporta ver butacas vacías».

De ser ciertas ambas afirmaciones habría que sumar a sus problemas de salud su miedo a no colocar entradas.

Al margen de estos problemas, Julio Iglesias está a punto de terminar su lucha contra María Edite Santo, conocida por ser su amante, que pide que reconozca a Javier Santos como su hijo biológico, según recoge el portal 'Bekia'.

En la emisión de 'Hechos reales' se habló del encuenro de Pilar Eyre con Julio Iglesias en Ibiza: «Me cautivó, me sedujo con su labia, me puso su último disco y se quitó su camiseta, quedándose semidesnudo delante de mí y me puso su camiseta...», confesó la periodista, y hasta ahí llegó su confesión: «Cada uno lo entienda como quiera», concluyó la periodista.