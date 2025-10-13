leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabelle Junot posa con un periódico informando de su emberazo. Instagram

Isabelle Junot anuncia que está esperando su segundo hijo

Casada con Ávaro Falcó desde 2022, tuvieron a su primer bebé en junio de 2023

Joaquina Dueñas

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:16

Comenta

Isabelle Junot ha anunciado que está embarazada a través de una divertida publicación en sus redes sociales. La esposa de Álvaro Falcó ha publicado una serie de tres fotografías en la que aparece posando en el salón de su casa con un periódico que al retirarlo esconde su incipiente barriguita. «Noticia de última hora: Próximamente…. ¿Qué será? ¿Chico o chica?», dice el texto con el que ha acompañado las imágenes. Pronto, la publicación se ha llenado de felicitaciones.

El bebé que esperan será el segundo hijo para la pareja que dio la bienvenida a su primogénita, Philippa, hace poco más de dos años, en junio de 2023. Isabelle y Álvaro se conocieron en 2016 la estación de esquí suiza de Gstaad pero no empezaron su relación hasta dos años después, cuando se reencontraron en Madrid. En abril de 2022 se dieron el 'sí, quiero' en una romántica ceremonia en el Palacio del Marqués de Mirabel rodeados de amigos y familiares entre los que estaba la prima de Álvaro, Tamara Falcó, una de las primeras en felicitar a la pareja en sus redes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacúan al Hospital de León al hombre que amenazaba con lanzarse al vacío
  2. 2 El Black Friday dará paso a la apertura de una conocida marca en Ordoño II
  3. 3 Localizado con vida el hombre desaparecido en Escuredo
  4. 4 Del Ejido a Santa Ana, y con tinta invisible: consejos para evitar que te roben en casa
  5. 5 Atropellan a dos personas de avanzada edad en el centro de León
  6. 6 La gran piscina para aprender a pescar regresa a la plaza Mayor de León
  7. 7 La colaboración ciudadana, clave de las cifras en León: «Piensan que molestan, pero nos ayudan mucho»
  8. 8 Carlos Martínez: «Los problemas de León no van a resolverse con una escisión administrativa; lo siento»
  9. 9 Fallece el conductor de un camión tras salirse de la vía, volcar y colisionar con un tren
  10. 10 Jurado popular y tres años después: la Audiencia recibe el matricidio de Nochebuena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Isabelle Junot anuncia que está esperando su segundo hijo

Isabelle Junot anuncia que está esperando su segundo hijo