India Martínez y Will Smith, en el punto de mira de la prensa internacional tras su actuación en Miami El coqueteo sobre las tablas y un beso de los artistas han provocado numerosas críticas

Will Smith, durante su actuación en los Premios Lo nuestro en Miami

Joaquina DUeñas Jueves, 27 de febrero 2025, 15:21

«Inapropiada», así ha descrito la prensa internacional la actuación de India Martínez y Will Smith en los Premios Lo nuestro en Miami, donde interpretaron 'First Love'. Parece que el coqueteo que desplegaron sobre las tablas y el beso que se dieron durante la actuación han provocado que califiquen de «montaje» la puesta en escena de los artistas. «Will Smith está intentando revivir su carrera musical, pero sus fans le han comparado con 'un padre cantando en el karaoke con una mujer borracha'», ha recogido ácido el 'Daily Mail'. «Se puede ver a India saltando a los brazos de Will y envolviendo sus piernas alrededor de su cintura. Él también pareció ponerle una mano en el trasero durante su actuación», ha detallado.

La relación de India Martínez y Will Smith comenzó en el Festival Starlite, cuando ella cantó una ranchera por bulería haciendo las delicias del actor que no dudó en pedirle cantar juntos. En agosto de 2024 hicieron realidad ese deseo, grabando en Ibiza la canción que han interpretado ante el público de Miami y que parece haber escandalizado a más de uno.