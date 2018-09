Glenn Weiss se apropia de los Emmys Momento en el que Glenn Weiss regala el anillo de compromiso de su madre a su pareja. / Bekia La ceremonia siempre será recordada por la pedida de mano que protagonizó el director cuando subió a recoger un premio EL NORTE Martes, 18 septiembre 2018, 13:50

Las entregas de premios siempre suelen llevar aparejadas sorpresas. Aunque la mayoría de sus protagonistas se ciñe a guiones preestablecidos, siempre hay alguno que decide improvisar, hace saltar por los aires la normalidad y consigue que después de la gala sólo se hable de él o de su actitud.

Glenn Weiss ha sido el último en conseguirlo. Durante la ceremonia de entrega de los Emmys 2018, tuvo que subir al escenario para recoger el premio a la Mejor dirección de un formato especial de variedades, galardón conseguido por su conducción de la última gala de los Premios Oscar. Weiss comenzó con un recordatorio a su madre, fallecida hace unos días, mientras buscaba con la mirada a su pareja.

Weiss estaba a punto de protagonizar el momento de la gala. «Pero no quiero seguir llamándote novia, quiero llamarte esposa». Palabras que provocaron los murmullos de la sala. Sí, se trataba de una petición de mano.

No satisfecho con ello, Weiss, como recoge Bekia, invitó a su chica a subir al escenario. Echó mano a su bolsillo y sacó un anillo, pero no una alianza cualquiera. Era la que el padre del director regaló a su madre hace 67 años. Hincó la rodilla e hizo la pregunta de rigor. Ella, como no podía ser de otra manera, dijo 'sí', dando por concluido el momento romántico de la ceremonia.